Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anuncian adopción de bebé

La actriz británica, Millie Bobby Brown de 21 años ha anunciado que junto a su marido Jake Bongiovi de 23, han dado la bienvenida a una niña.

La joven actriz de Stranger Things, compartió la noticia en su perfil de Instagram con el siguiente mensaje: “Este verano, le dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé a través de la adopción”

Continuó diciendo: “Estamos muy emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con paz y privacidad”.

La pareja que se casó en 2024, agregó: “Y luego quedaron tres".

Brown y Bongiovi comenzaron su relación en 2021, luego de conocerse a través de Instagram. Aunque al inicio solo se frecuentaban por amistad, pronto surgieron rumores de romance.

Tras unos años de noviazgo, la pareja decidió dar el siguiente paso y se casaron en mayo de 2024 en una ceremonia íntima.