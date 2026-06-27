Millie Bobby Brown y David Harbour volverán a compartir pantalla

Millie Bobby Brown y David Harbour, recordados por su relación como Eleven y Jim Hopper en Stranger Things, protagonizarán una nueva serie de espionaje

Los actores Millie Bobby Brown y David Harbour, recordados por su relación como Eleven y Jim Hopper en Stranger Things, protagonizarán una nueva serie de espionaje para Netflix, donde interpretarán a una hija y un padre distanciados que deberán reunirse en medio de una peligrosa misión.

El proyecto, que aún no tiene título oficial, será escrito por Jack Thorne, guionista de las películas de Enola Holmes, y contará con la producción de A24. Además de encabezar el reparto, Brown y Harbour también participarán como productores ejecutivos.

¿De qué tratará la nueva serie?

La historia seguirá a Matt Wolfe, un exagente del FBI convertido en especialista en seguridad tras caer en desgracia. Su vida cambia cuando su hija Rebecca, con quien perdió contacto y que ahora trabaja como agente del FBI, desaparece durante una misión.

La desaparición obligará a Wolfe a regresar al mundo del espionaje, enfrentándose a un entorno muy distinto al que dejó años atrás mientras intenta encontrar a su hija.

La directora de series de ficción de Netflix para Estados Unidos y Canadá, Jinny Howe, destacó la reunión de ambos actores y elogió el trabajo del guionista Jack Thorne.

"La habilidad de Jack Thorne para encontrar la esencia humana en un thriller es inigualable, y ver a Millie Bobby Brown y David Harbour reunirse, esta vez como padre e hija distanciados, es algo que el público va a disfrutar".

Una relación que continúa después de Stranger Things

Desde el final de Stranger Things, estrenado en diciembre de 2025, ambos actores ya habían adelantado que volverían a colaborar en nuevos proyectos.

David Harbour reveló recientemente que mantenía varios planes junto a Brown.

"Nos verán más a Millie y a mí; diez años no fueron suficientes. Hay un vínculo especial entre nosotros".

Por su parte, Millie Bobby Brown confirmó que la producción era una realidad y aseguró que la idea surgió del propio Harbour.

"Padre e hija es donde vivimos, pero Netflix siempre será nuestro hogar".

Aclaran rumores sobre un supuesto conflicto

Durante la promoción de sus proyectos más recientes, ambos actores también aprovecharon para desmentir versiones que apuntaban a un supuesto conflicto entre ellos durante la producción de la última temporada de Stranger Things.

Harbour explicó que cualquier diferencia quedó atrás.

"Fue simplemente una ruptura y una reconciliación. Una vez que aclaramos las cosas y hablamos, todo está bien".

Brown coincidió al señalar que los años de trabajo conjunto fortalecieron su relación profesional.

"Con el tiempo, nuestra relación se volvió mucho más colaborativa en el plano creativo. Aunque la serie haya terminado, todavía siento mucha gratitud".

La nueva serie será producida por A24 para Netflix y contará con producción ejecutiva de Millie Bobby Brown, David Harbour, Jack Thorne, Jake Bongiovi, Robert Brown, Joe Hipps, Patrick McDonald y KC Wenson.

Por el momento, Netflix no ha revelado el título oficial del proyecto, el resto del elenco ni su fecha de estreno.