Millie Bobby Brown se conmueve con final de 'Stranger Things'

La actriz habló sobre el final de Eleven, la depresión que enfrentó tras la serie y su reconciliación con el elenco de Stranger Things

La actriz Millie Bobby Brown reveló que el destino definitivo de Eleven continúa siendo uno de los secretos mejor guardados de Stranger Things, incluso después del final de la serie, y aseguró que únicamente ella y los hermanos Duffer conocen la respuesta sobre lo que realmente ocurrió con el personaje.

Durante una grabación en vivo del pódcast Happy Sad Confused en Nueva York, la actriz explicó que los creadores de la exitosa producción le recordaron, tras la emisión del episodio final, que debía mantener la confidencialidad sobre el desenlace de Eleven.

Según relató, existe un acuerdo entre ella y los hermanos Duffer para no revelar información sobre el futuro del personaje, alimentando así las especulaciones que han surgido entre los seguidores de la serie.

El debate sobre el destino de Eleven continúa

Desde la emisión del capítulo final, los fanáticos han mantenido opiniones divididas sobre si Eleven sobrevivió o no al enfrentamiento final con Vecna en el Mundo del Revés.

Brown reconoció que siguió de cerca las reacciones en redes sociales junto a su esposo, Jake Bongiovi, y aseguró que incluso dentro del propio elenco existen distintas interpretaciones sobre el desenlace de la protagonista.

La actriz comentó en tono de broma que varios de sus compañeros creen que Eleven murió, mientras que ella prefiere mantener la esperanza sobre el futuro del personaje.

Entre las distintas posturas, algunos integrantes del reparto consideran que el final apunta claramente a la muerte de Eleven, mientras que otros sostienen que sigue con vida. La propia Brown afirmó que continuará creyendo en esa posibilidad.

Más allá de las teorías sobre la historia, la actriz confesó que atravesó un periodo complicado después de concluir la serie que marcó gran parte de su infancia y adolescencia.

Brown explicó que cayó en una leve depresión durante las semanas posteriores al estreno del episodio final y reconoció que no esperaba verse afectada emocionalmente de esa manera.

La intérprete señaló que el cierre de la producción representó una experiencia particularmente difícil debido al profundo vínculo que desarrolló con el personaje de Eleven y con sus compañeros de reparto a lo largo de una década.

Buscó fortalecer su relación con el elenco

Durante ese proceso, la actriz decidió contactar nuevamente a sus compañeros de Stranger Things para asegurarse de que los lazos de amistad construidos durante los años de grabación continuaran más allá del proyecto.

Brown reveló que incluso les ofreció disculpas por cualquier situación que pudiera haber causado incomodidad en el pasado, con la intención de fortalecer la relación entre todos.

La actriz describió a sus compañeros como una segunda familia y aseguró que compartió con ellos más tiempo del que pasaba con sus propios familiares durante los años de producción.

Asimismo, reconoció que extrañará profundamente a Eleven, personaje que interpretó desde los 10 años y que se convirtió en una parte fundamental de su vida personal y profesional.

Los hermanos Duffer también han evitado aclarar el destino de Eleven. Aunque reconocieron que el final fue concebido para generar distintas interpretaciones, señalaron que buscaban una conclusión agridulce que mantuviera un sentimiento de esperanza.

Sin revelar detalles adicionales, los creadores indicaron que cualquier posible reencuentro entre Eleven y Mike implicaría riesgos dentro de la lógica de la historia, por lo que prefirieron mantener abierta la interpretación de los espectadores.

Brown adelanta un nuevo proyecto con David Harbour

La actriz también adelantó que trabaja en un futuro proyecto junto a David Harbour, quien interpretó a Jim Hopper en la serie.

Aunque evitó ofrecer detalles específicos, aseguró que la iniciativa ya se encuentra en marcha y destacó que la idea original pertenece al propio Harbour.

Además, confirmó que continúa desarrollando nuevos proyectos con Netflix, mientras organiza su agenda para retomar otras producciones que actualmente permanecen en pausa.