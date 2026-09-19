Millie Bobbie Brown adopta a su segundo bebé con Jake Bongiovi

Brown habría dado una pista del nacimiento el 7 de septiembre al compartir un video donde aparece con su hija y Bongiovi con un portabebés.

Millie Bobbie Brown dio la bienvenida a su segundo hijo con Jake Bongiovi por medio de adopción, según confirmaron fuentes a la revista People.

Según el medio, Brown dio una pista de la noticia el pasado 7 de septiembre, cuando compartió en redes sociales un video en el que se ve a la actriz de 'Stranger Things' caminando de espaldas con su hija en brazos, mientras Bongiovi llevaba un portabebés sujeto al pecho, en el que aparentemente transporta al nuevo bebé.

En agosto de 2025, Brown anunció en Instagram que se había convertido en madre de una niña, también mediante adopción.

"Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con paz y privacidad", escribió entonces.

La pareja ha protegido la privacidad de la vida de su hija mayor, e incluso mantenido en secreto el nombre y la fecha de nacimiento.

La joven aseguró en una entrevista con British Vogue que no revelaría su nombre hasta que ella estuviera lista para hacerlo.

La intérprete de 'Enola Holmes' también ha sido abierta sobre su deseo de adoptar.

En una entrevista en 'Not Gonna Lie with Kylie Kelce', Brown compartió que de niña nunca jugó a estar embarazada y que en cambio todas sus muñecas "eran adoptadas".

"Siempre fue parte de mis sueños de infancia", apuntó.