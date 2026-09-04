Miley estrena el video de `River´ en plataformas digitales

El material audiovisual producido por el fotógrafo Mert Alas marca una nueva etapa conceptual en la carrera de la artista.

Miley anunció el lanzamiento oficial de su más reciente proyecto audiovisual correspondiente al sencillo "River", producida y dirigida por el reconocido fotógrafo y director de moda Mert Alas.

A través de sus canales oficiales y plataformas digitales, la cantante estadounidense compartió un fragmento del material visual en el que se aprecia una propuesta coreográfica de alta energía y producción, acompañada del mensaje confirmando la disponibilidad del tema en todos los servicios de reproducción en flujo.

El lanzamiento audiovisual ocurre poco después de que la intérprete llamara la atención de sus seguidores tras realizar una modificación en su identidad dentro de redes sociales y sitio web oficial, donde retiró su apellido para presentarse únicamente bajo el nombre artístico de "Miley", marcando el inicio de una nueva etapa conceptual en su carrera.

El estreno generó un importante volumen de interacciones entre sus seguidores y creadores de contenido, celebrando la estética del videoclip y la nueva dirección creativa de la artista.