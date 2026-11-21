La cantante celebraría una boda en el sur de California con su prometido, según TMZ. La pareja aún no confirma los detalles

Las campanas de boda estarían por sonar para Miley Cyrus y el músico Maxx Morando. La cantante estadounidense y su prometido tendrían previsto celebrar su matrimonio este fin de semana en el sur de California, de acuerdo con información publicada por TMZ.

El medio estadounidense informó, a partir de fuentes con conocimiento directo de los planes de la pareja, que ambos estarían listos para llegar al altar en una ceremonia cuyos detalles permanecen bajo reserva.

Hasta el momento no se ha revelado el lugar exacto del enlace, la lista de invitados ni las características de la celebración. Tampoco existe una confirmación pública de Miley o Maxx sobre la fecha de su boda.

Miley Cyrus habría dado pistas sobre su boda

La noticia llega después de que la intérprete de "Flowers" compartiera el escenario con su pareja durante un concierto en el Hollywood Bowl, en octubre pasado.

Durante aquella presentación, Miley invitó a Maxx Morando a interpretar juntos "Let's Get Married", una canción cuyo título cobró un significado especial tras conocerse los reportes sobre sus planes de matrimonio.

La aparición despertó comentarios entre sus seguidores, aunque en ese momento no se sabía si la presentación tenía alguna relación con una próxima celebración.

¿Cuándo se comprometieron Miley Cyrus y Maxx Morando?

La relación entre la cantante y el músico comenzó a llamar la atención pública en 2021, cuando fueron vistos juntos en el desfile Gucci Love Parade, en Los Ángeles. Posteriormente, Miley contó que ambos se conocieron mediante una cita a ciegas organizada por un amigo en común.

Después de varios años de relación, la pareja se comprometió en diciembre de 2025. La noticia trascendió cuando la artista apareció con un anillo de compromiso durante la presentación de la película "Avatar: Fire and Ash".

Tiempo después, Cyrus reveló que la propuesta la tomó completamente por sorpresa, pues reconoció que no esperaba que Maxx le pidiera matrimonio.

En una entrevista también habló sobre las cualidades que más aprecia de su prometido y destacó su curiosidad y la manera en que ambos pueden compartir conversaciones y aprender juntos.

Sería el segundo matrimonio de la cantante

De concretarse el enlace, este representaría el segundo matrimonio para Miley Cyrus, quien anteriormente estuvo casada con el actor Liam Hemsworth.

La pareja mantuvo una relación intermitente durante varios años y contrajo matrimonio en diciembre de 2018. Sin embargo, anunció su separación en agosto de 2019 y el divorcio quedó finalizado en enero de 2020.

Ahora, la cantante estaría a punto de comenzar una nueva etapa junto a Morando, con quien ha mantenido una relación relativamente discreta frente a los reflectores.

Por ahora, la posible boda permanece como un reporte de TMZ basado en fuentes cercanas a los preparativos, mientras los seguidores de ambos esperan que la pareja comparta información oficial sobre la celebración.