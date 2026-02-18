Miley Cyrus regresará en especial por 20 años de Hannah Montana

Miley Cyrus celebrará el 20 aniversario de Hannah Montana con un especial exclusivo que se estrenará el 24 de marzo de 2026 en Disney+

La nostalgia está oficialmente de regreso. Miley Cyrus participará en el “Hannah Montana 20th Anniversary Special”, un programa exclusivo que se estrenará el próximo 24 de marzo de 2026 en Disney+ para conmemorar dos décadas del debut de la icónica serie juvenil.

El anuncio fue realizado este 17 de febrero tanto por la plataforma como por la propia artista, quien expresó su emoción por reencontrarse con el personaje que la catapultó a la fama internacional.

La fecha de estreno coincide exactamente con el lanzamiento original de Hannah Montana, que debutó el 24 de marzo de 2006 en Disney Channel.

Going back to where it all began. 🖤 The Hannah Montana 20th Anniversary Special premieres March 24 on @DisneyPlus. #MileysMemories pic.twitter.com/nC0dK9xqcE — Miley Cyrus (@MileyCyrus) February 17, 2026

Una celebración grabada en vivo

El especial será grabado frente a una audiencia en estudio e incluirá una entrevista íntima y extensa con Cyrus, conducida por Alex Cooper, creadora del popular podcast “Call Her Daddy”.

Durante la conversación, la cantante repasará los momentos más icónicos de la serie, compartirá anécdotas detrás de cámaras y reflexionará sobre el impacto cultural del personaje.

Además, se presentarán imágenes de archivo inéditas y recreaciones de escenarios memorables como la sala de estar de la familia Stewart y el famoso armario donde Miley se transformaba en Hannah.

“Hannah Montana siempre será parte de mí. Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión”, expresó Cyrus.

“El hecho de que siga significando tanto después de tantos años es algo de lo que estoy muy orgullosa. Este aniversario es mi forma de agradecer a quienes me han apoyado durante 20 años”.

Un fenómeno que marcó una generación

Estrenada en 2006, la serie siguió la historia de Miley Stewart, una adolescente que llevaba una doble vida como estrella pop bajo una peluca rubia, intentando equilibrar “lo mejor de ambos mundos”. La producción se mantuvo al aire durante cuatro temporadas y obtuvo cuatro nominaciones al Emmy como programa infantil destacado.

El éxito fue más allá de la televisión: la franquicia generó 14 álbumes de platino y 18 de oro a nivel mundial, además de dos películas, entre ellas Hannah Montana: The Movie. Canciones como “The Climb” y “Best of Both Worlds” se convirtieron en himnos para millones de fans.

Según datos de la plataforma, el catálogo de “Hannah Montana” acumula más de 500 millones de horas de reproducción global en Disney+, reflejando la vigencia del fenómeno.

Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television, señaló que el especial será “una carta de amor a los fans” que han mantenido viva la franquicia durante dos décadas.

El programa es producido por HopeTown Entertainment y Unwell Productions, con Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper y Matt Kaplan como productores ejecutivos.

Mientras llega el estreno, los seguidores pueden revivir las cuatro temporadas de la serie, así como sus películas y especiales musicales, dentro de la colección disponible en Disney+.

Con peluca rubia incluida y una dosis garantizada de nostalgia, el “Hannahversary” promete reconectar a toda una generación con el fenómeno que transformó la cultura pop juvenil del siglo XXI.