Miley Cyrus aceptará el CNN Heroes Legacy Award en nombre de Dolly Parton, quien será reconocida por su trayectoria filantrópica y labor social.

La cantante Miley Cyrus será la encargada de recibir, en nombre de la familia Parton, el CNN Heroes Legacy Award que se entregará de manera póstuma a Dolly Parton, como reconocimiento a su trayectoria filantrópica y a las iniciativas sociales que impulsó durante su vida.

La distinción será presentada durante la edición número 20 del especial CNN Heroes All-Star Tribute, programado para el próximo 5 de diciembre. La cantante y actriz, quien fue ahijada de Parton, tendrá una participación especial en la ceremonia para aceptar el reconocimiento.

Reconocen el legado altruista de Dolly Parton

De acuerdo con CNN, la intérprete de country recibirá la cuarta edición del CNN Heroes Legacy Award, una distinción que reconoce a personas que dedicaron su vida a ayudar a los demás.

La labor filantrópica de Parton incluyó proyectos para impulsar la alfabetización y aumentar los índices de graduación escolar, además de iniciativas de apoyo a comunidades afectadas por desastres naturales y programas relacionados con la salud.

También destacó por sus esfuerzos para generar empleos y combatir la pobreza en el este de Tennessee, región donde creció. CNN señaló que su generosidad inspiró a millones de personas a lo largo de su carrera.

El reconocimiento será presentado por Wynonna Judd y otros participantes del especial televisivo.

¿Cuándo será la ceremonia de CNN Heroes?

El programa será conducido por los presentadores de CNN Anderson Cooper y Laura Coates, y contará con la participación de figuras como Jon Bon Jovi, Edward Norton, Kelly Ripa y Mark Consuelos, quienes presentarán homenajes a los galardonados de este año.

Durante la transmisión también se dará a conocer al ganador de la categoría CNN Hero of the Year 2026, cuyo resultado se determina mediante la votación del público.

Además, CNN estrenará el 6 de diciembre el documental Dolly Parton: The Songs That Shaped Us, una producción que explorará la trayectoria de la cantante como compositora mediante entrevistas de archivo y conversaciones con autores como Diane Warren, Shane McAnally, Ben Johnson y Amy Allen.

El especial CNN Heroes All-Star Tribute se transmitirá el 5 de diciembre por CNN, CNN International y CNN en Español.