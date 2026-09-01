Miley Cyrus elimina su apellido y cambia su nombre a MILEY

Tras cambiar su nombre en 2008, la estrella pop transforma otra vez su identidad artística al adoptar un solo nombre en la música.

La cantante y compositora estadounidense Miley Cyrus ha dado un giro rotundo a su carrera artística al prescindir oficialmente de su emblemático apellido para renombrar su proyecto musical simplemente como MILEY, marcando así el inicio de una nueva etapa conceptual y discográfica.

El cambio se hizo evidente en sus plataformas digitales oficiales, redes sociales y sitio web, donde toda la imaginería visual ha sido actualizada bajo esta nueva identidad monónima. La decisión evoca a grandes figuras de la industria pop que en su momento optaron por un solo nombre para consolidar su sello personal, al tiempo que distancia esta etapa de sus inicios en la televisión y la música juvenil.

Esta no es la primera vez que la intérprete transforma su identidad. Nacida bajo el nombre de Destiny Hope Cyrus, la artista decidió cambiar legalmente su nombre a Miley Ray Cyrus en 2008, oficializando el apodo "Smiley" con el que su familia la llamaba de pequeña y rindiendo homenaje a su abuelo, Ronald Ray Cyrus.

Con este movimiento estratégico, la ganadora del Grammy busca desligarse de fórmulas pasadas para presentar una propuesta conceptual renovada. El anuncio ha desatado una fuerte expectativa entre sus fanáticos en todo el mundo, quienes aguardan los detalles sobre el lanzamiento de sus próximos sencillos y el álbum que inaugurará formalmente la era MILEY.