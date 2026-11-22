La cantante y su prometido asistieron a una cena de ensayo en California junto a Tish y Noah Cyrus, previo a su boda prevista para este fin de semana

La cantante Miley Cyrus y su prometido, el músico Maxx Morando, comenzaron las celebraciones de su boda con una cena de ensayo a la que acudieron familiares y amigos cercanos, en el sur de California.

La pareja fue fotografiada la noche del viernes 20 de noviembre cuando llegó tomada de la mano al encuentro, acompañada por la madre de la intérprete, Tish Cyrus, y su hermana Noah Cyrus. La reunión se realizó en un lugar cuya ubicación no fue revelada, cerca del sitio donde presuntamente tendrá lugar la ceremonia.

De acuerdo con imágenes obtenidas por TMZ, Miley eligió un conjunto negro, mientras que Morando lució un traje. Tish acudió con una chaqueta estampada de animal y Noah vistió un vestido negro con detalles florales.

Una celebración íntima antes de la boda

La cena reunió aproximadamente a 20 invitados, según reportes de medios estadounidenses. La celebración incluyó mesas decoradas con flores en tonos morados y rosas, velas y una propuesta gastronómica de tres tiempos.

Lily-Rose Purcell, hermanastra de Miley e hija de Dominic Purcell, esposo de Tish, compartió algunas imágenes del encuentro en sus historias de Instagram. En una de ellas se observó el menú, identificado con las iniciales "M+M", en referencia a Miley y Maxx.

Entre las opciones del platillo principal figuraron filete de res y ravioles de langosta de Maine. Para el postre se ofrecieron pastel de chocolate y caramelo, crème brûlée de vainilla y sorbete de frambuesa.

Según la información difundida por TMZ, la pareja y sus acompañantes salieron del ensayo de la boda alrededor de las 18:00 horas y posteriormente llegaron al restaurante. La cena concluyó cerca de las 20:45 horas.

Miley Cyrus y Maxx Morando se comprometieron en 2025

La cantante y el baterista comenzaron a ser relacionados sentimentalmente en diciembre de 2021, cuando fueron vistos tomados de la mano detrás del escenario durante el especial televisivo de Año Nuevo de Miley.

La propia artista contó posteriormente que ambos se conocieron mediante una cita a ciegas. Su compromiso se confirmó en diciembre de 2025, después de que Miley apareciera con un anillo de diamantes durante la premiere de "Avatar: Fire and Ash".

Morando reveló meses después que le propuso matrimonio durante un viaje a Kioto, Japón. Según relató, organizó la sorpresa en un jardín del hotel y esperó hasta el último momento del viaje para evitar que Miley descubriera sus intenciones.

La intérprete de "Flowers" reconoció que la propuesta la tomó por sorpresa, pues considera que no es fácil sorprenderla debido a que suele querer controlar las situaciones.

La cantante se prepara para una nueva boda

La ceremonia con Morando sería el segundo matrimonio de Miley Cyrus. La artista estuvo casada con el actor Liam Hemsworth, con quien contrajo matrimonio en 2018 y se separó en 2019; su divorcio quedó formalizado en 2020.

Hasta el momento, la pareja no ha compartido públicamente los detalles de la celebración ni ha confirmado oficialmente la fecha. Sin embargo, los reportes de medios estadounidenses apuntan a que la boda se realizará este fin de semana en el sur de California.