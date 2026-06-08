Miles de fans dan el último adiós al 'Indio' Solari

La atmósfera en muchas calles de Argentina combinaba la tristeza por la pérdida del artista con un ambiente de celebración de su legado.

La despedida pública de Carlos ‘Indio’ Solari se convirtió este domingo en una de las mayores manifestaciones de afecto hacia un artista en la historia reciente de Argentina. Decenas de miles de seguidores acudieron al polideportivo José María Gatica, en la localidad bonaerense de Avellaneda, para rendir homenaje al músico, cuya muerte fue confirmada el pasado viernes a los 77 años.

Desde las primeras horas del día, una extensa fila de asistentes rodeó varias calles del municipio. De acuerdo con reportes oficiales, la fila superó las 35 cuadras, mientras continuaban llegando personas procedentes de distintos puntos del país para participar en la ceremonia de despedida.

Muchos admiradores comenzaron a concentrarse desde la noche del sábado, realizando una vigilia en los alrededores del complejo deportivo. Cuando las puertas fueron abiertas a las 11:00 horas locales, la fila ya alcanzaba más de 3.5 kilómetros de longitud, reflejando la magnitud de la convocatoria generada por una de las figuras más influyentes del rock argentino.

Una despedida marcada por la música y la emoción

A lo largo del recorrido, los seguidores aguardaban su turno portando banderas, camisetas con la imagen del cantante y diversos recuerdos relacionados con su trayectoria artística. También se escuchaban de manera constante canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la banda que lideró durante décadas, así como temas de su etapa como solista.

Entre los asistentes se encontraba Vanesa Chave, de 48 años, quien acudió junto a varias amigas para dar el último adiós al músico. Para ella, la influencia de Solari trascendió el ámbito musical y marcó a toda una generación.

“El Indio trajo un amanecer a la música. Escuchábamos una música bastante básica y evolucionamos. Ahora hay generaciones más evolucionadas por su música”.

La atmósfera en el lugar combinaba la tristeza por la pérdida del artista con un ambiente de celebración de su legado. Los cánticos espontáneos, los aplausos y las muestras de afecto acompañaron durante toda la jornada a quienes esperaban ingresar al recinto.

La familia destaca el comportamiento de los seguidores

A través de las redes sociales oficiales del músico, familiares de Solari agradecieron las muestras de cariño y destacaron la actitud de los asistentes durante la ceremonia.

En el mensaje señalaron que los seguidores continúan “peregrinando en paz” para despedirse del artista, dejando ofrendas, cantos y mensajes de agradecimiento. Asimismo, indicaron que la despedida permanecerá abierta el tiempo necesario para permitir que todos los admiradores tengan la oportunidad de rendir homenaje al cantante.

Las autoridades implementaron un amplio operativo de seguridad y asistencia sanitaria ante la gran afluencia de personas. Según información oficial, entre 700 y 1,500 elementos policiales participan en las labores de vigilancia, además de ambulancias, módulos médicos y personal especializado para atender cualquier emergencia.

Un legado que marcó al rock argentino

La despedida ocurre dos días después del fallecimiento de Solari en su vivienda ubicada en las afueras de Buenos Aires. De acuerdo con los resultados preliminares de la autopsia difundidos por la Fiscalía General de Morón, el músico murió a consecuencia de un accidente cerebrovascular hemorrágico de origen no traumático mientras se encontraba en la piscina climatizada de su domicilio.

Fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto al guitarrista Eduardo ‘Skay’ Beilinson durante la década de 1970, el ‘Indio’ Solari se consolidó como una figura central de la música argentina gracias a su estilo, sus letras y su capacidad de convocatoria.

Su influencia quedó reflejada incluso en sus últimos años sobre los escenarios. En 2017 protagonizó en Olavarría el que sigue siendo considerado el espectáculo musical con mayor asistencia en la historia de Argentina, al reunir a cerca de 300,000 personas. Hoy, miles de ellas vuelven a reunirse para despedir a un artista cuyo legado continúa vigente entre varias generaciones.