Mijares celebra 40 años de carrera en Monterrey

El cantante ofreció un concierto sinfónico en la ciudad, donde recorrió sus grandes éxitos junto a la Orquesta Sinfónica Boreal

Mijares regresó a Monterrey para celebrar cuatro décadas de trayectoria con una noche llena de nostalgia, romanticismo y grandes recuerdos.

El cantante se presentó en la ciudad, donde ofreció su espectáculo sinfónico acompañado por la Orquesta Sinfónica Boreal.

El intérprete hizo un recorrido por los momentos más importantes de su carrera a través de sus grandes éxitos, pero con nuevos arreglos que dieron una dimensión diferente a canciones que ya forman parte de la memoria musical de varias generaciones. Temas como “Bella”, “Para amarnos más”, “Soldado del amor” y “Uno entre mil” fueron parte de esta celebración.

La velada también tuvo momentos especiales, entre ellos homenajes a José José y a la época dorada del rock en español. Mijares además sorprendió con cambios de vestuario y una producción pensada para acompañar la interpretación de sus canciones con la fuerza y elegancia de una orquesta sinfónica.

Este concierto tuvo un significado especial para el cantante, pues además de celebrar sus 40 años de carrera, representa los 10 años desde que comenzó a presentar su concepto sinfónico. Una propuesta que le ha permitido llevar sus canciones a escenarios diferentes y acercarlas a nuevas generaciones sin perder la esencia que lo convirtió en una de las voces más reconocidas del pop en español.

Y los regios respondieron como se esperaba: cantando, aplaudiendo y acompañando a Mijares en cada uno de sus clásicos. Después de cuatro décadas sobre los escenarios, el cantante demostró que sus canciones siguen vigentes y que hay historias de amor y nostalgia que, sin importar cuántos años pasen, el público continúa haciendo suyas.