Miembros de la Familia P.Luche se despiden del 'Lic Cortillo'

El personaje de Abraham Pérez logró ganarse el cariño del público gracias a sus participaciones junto a los integrantes de la excéntrica familia.

La noticia del fallecimiento de Abraham Pérez, actor recordado por interpretar al entrañable Lic. Cortillo en La Familia P. Luche, provocó reacciones entre integrantes del elenco de la popular comedia mexicana que marcó a varias generaciones de televidentes.

Eugenio Derbez compartió un emotivo homenaje

Uno de los primeros en reaccionar fue Eugenio Derbez, protagonista y creador de la serie, quien utilizó sus historias de Instagram para recordar a quien dio vida al Lic. Cortillo durante distintas etapas del programa.

El actor compartió un video con algunas de las escenas más recordadas del personaje, en las que aparece interactuando con Ludovico P. Luche, papel que interpretó Derbez.

En su publicación puso las siglas "Q.E.P.D.", un mensaje breve con el que expresó sus condolencias tras la pérdida de su compañero de reparto.

Junior P. Luche también se sumó a las despedidas

Luis Manuel Ávila, conocido por interpretar a Junior P. Luche, también dedicó un mensaje de despedida a Abraham Pérez a través de redes sociales.

El actor compartió recuerdos de la etapa que ambos vivieron durante las grabaciones de una de las series de comedia más exitosas de la televisión mexicana.

En una de sus publicaciones escribió "Triste noticia" al referirse al fallecimiento de Pérez. Posteriormente difundió una recopilación de escenas protagonizadas por el Lic. Cortillo y cerró con un mensaje de despedida: "Buen viaje".

Un personaje que dejó huella en la serie

Abraham Pérez formó parte del universo de La Familia P. Luche, producción transmitida entre 2002 y 2012 y que se convirtió en una de las comedias más populares de la televisión mexicana.

Su personaje del Lic. Cortillo logró ganarse el cariño del público gracias a sus participaciones junto a los integrantes de la excéntrica familia creada por Eugenio Derbez. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, seguidores de la serie también compartieron mensajes y fragmentos de sus escenas más recordadas, recordando el legado que dejó dentro de la producción.