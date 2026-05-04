La Academia de Hollywood actualizó sus lineamientos para las próximas ediciones y como consecuencia, estas producciones podrían no ser consideradas.

Las películas 'Michael' y 'Avengers: Doomsday' quedaron fuera de la conversación rumbo al Oscar tras la actualización de reglas de la Academia, lo que ha generado debate en la industria cinematográfica sobre el uso de nuevas tecnologías en producciones de alto perfil.

Ambos proyectos, uno centrado en la vida de Michael Jackson y otro como uno de los estrenos más esperados de Marvel para 2026, comenzaron a ser señalados en redes sociales y reportes especializados como posibles afectados por los nuevos criterios de elegibilidad.

¿Qué cambió en las reglas del Oscar?

La Academia de Hollywood actualizó sus lineamientos para las próximas ediciones, estableciendo que las actuaciones deben ser realizadas por humanos con su consentimiento y que los guiones deben ser creados por personas para poder competir en categorías clave.

Estas modificaciones buscan limitar el impacto de la inteligencia artificial generativa en el cine, particularmente en áreas como actuación y escritura, donde la intervención tecnológica podría sustituir procesos creativos tradicionales.

IA pone en duda elegibilidad de ‘Michael’ y ‘Avengers: Doomsday’

Tras estos cambios, comenzaron a circular versiones que aseguran que ‘Michael’ y ‘Avengers: Doomsday’ quedarían fuera de los Oscar debido al posible uso de inteligencia artificial en sus procesos de producción.

No obstante, reportes especializados indican que no existe una descalificación automática, ya que el uso de herramientas de IA no implica necesariamente incumplir las reglas, siempre que los créditos principales correspondan a trabajo humano verificable.

Industria enfrenta debate por inteligencia artificial

Las nuevas reglas reflejan una preocupación creciente dentro de la industria sobre el papel de la inteligencia artificial en la creación cinematográfica, especialmente en áreas sensibles como la interpretación actoral y la autoría de historias.

La discusión no solo impacta a grandes producciones, sino que también abre un panorama de regulación para futuros proyectos, donde el equilibrio entre innovación tecnológica y trabajo humano será determinante para su reconocimiento en premios.