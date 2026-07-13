'Michael' rompe récord histórico en la taquilla mundial

La cinta sobre Michael Jackson rebasó los mil millones de dólares y se convirtió en la primera película biográfica en alcanzar esa cifra

La película Michael, inspirada en la vida de Michael Jackson, alcanzó un nuevo récord en la industria cinematográfica al superar los mil millones de dólares en la taquilla mundial, convirtiéndose en la primera producción biográfica en lograr ese resultado.

La cinta acumula ingresos por 629.8 millones de dólares en mercados internacionales y 371.8 millones en Estados Unidos, para un total global de mil 001 millones de dólares desde su estreno en abril.

Rompe marcas de taquilla

Desde su llegada a las salas de cine, la producción registró un sólido desempeño comercial pese a la controversia que rodeó su desarrollo y a las críticas recibidas.

Durante su primer fin de semana obtuvo 97 millones de dólares en Estados Unidos y 217 millones a nivel mundial, estableciendo un nuevo récord para una película biográfica musical y superando la marca que mantenía Straight Outta Compton, estrenada en 2015.

El impulso del público permitió que la película se mantuviera entre los principales éxitos de la temporada de verano.

Con este resultado, Michael se convirtió en la película biográfica musical más taquillera de la historia, dejando atrás a Bohemian Rhapsody, que recaudó 911 millones de dólares en todo el mundo.

Asimismo, pasó a ser la producción basada en una persona real con mayores ingresos, superando los 975 millones de dólares obtenidos por Oppenheimer.

El filme también representa el mayor éxito comercial en la historia de Lionsgate y es la primera producción del estudio en rebasar la barrera de los mil millones de dólares en taquilla.

Un retrato del Rey del Pop

Dirigida por Antoine Fuqua, la película recorre la trayectoria artística de Michael Jackson desde sus primeros años con los Jackson 5 hasta consolidarse como una de las figuras más influyentes de la música mundial.

Jaafar Jackson, sobrino del cantante, interpreta al llamado "Rey del Pop" en su debut como actor, acompañado por Colman Domingo y Nia Long, quienes dan vida a Joe y Katherine Jackson.

Tras el éxito comercial, se prevé que Lionsgate impulse al menos una nueva producción centrada en la vida del artista.

El presidente de Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson, atribuyó el desempeño de la película a la respuesta del público y destacó que el fenómeno demuestra la permanencia del legado artístico de Michael Jackson y el atractivo de la experiencia cinematográfica en salas.

Por su parte, Antoine Fuqua calificó el resultado como un momento histórico y agradeció al elenco, al equipo de producción y a los espectadores de todo el mundo por convertir a Michael en un fenómeno internacional.