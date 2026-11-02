Michael Mann resulta herido tras disparo accidental en LA

El director de 'Heat' sufrió una lesión superficial en una pierna en un campo de tiro. Fue hospitalizado y recibió atención médica

El cineasta estadounidense Michael Mann fue hospitalizado luego de sufrir una herida en una pierna durante un accidente con un arma de fuego en un campo de tiro de Los Ángeles, California.

El incidente ocurrió el sábado 31 de octubre, alrededor de las 16:00 horas locales, cuando el director de 83 años se encontraba en las instalaciones de The Range LA y el arma que manipulaba se disparó accidentalmente mientras intentaba colocarla en su funda.

De acuerdo con un comunicado de su representante, el percance le provocó una lesión superficial. El cineasta recibió atención médica y se encontraba en proceso de ser dado de alta.

Autoridades confirmaron que fue un accidente

Tras el reporte de detonaciones, elementos del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y personal del Departamento de Bomberos de la ciudad acudieron al lugar para atender la emergencia.

La investigación inicial determinó que el disparo fue accidental y que no existió intención de hacerse daño. Mann fue trasladado en ambulancia a un hospital cercano, donde permaneció bajo atención médica.

El representante del realizador explicó que el arma se accionó mientras estaba siendo colocada en su funda, lo que ocasionó la lesión.

Michael Mann prepara una nueva entrega de Heat

El director es reconocido por su trabajo en películas de crimen, acción y suspenso, entre ellas Thief (1981), El último de los mohicanos (1992), Heat (1995), El informante (1999), Ali (2001) y Collateral (2004).

También tuvo una participación importante en la serie televisiva Miami Vice, de la que fue productor ejecutivo, y posteriormente dirigió la adaptación cinematográfica estrenada en 2006.

Su película más reciente como director es Ferrari (2023), protagonizada por Adam Driver y Penélope Cruz.

Actualmente, Mann trabaja en Heat 2, proyecto relacionado con su reconocida cinta de 1995. La nueva producción tiene previsto iniciar su rodaje el próximo año.