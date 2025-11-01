Michael Jackson negoció con criminal en Río para grabar videoclip

El Rey del Pop pactó con un líder criminal del Comando Vermelho para poder filmar en favela brasileña, exponiendo el abandono del Estado.

La violencia que hoy se vive en Río de Janeiro no sólo habla del poder que han acumulado las organizaciones criminales dentro de las favelas, también revela cómo su influencia ha trascendido durante décadas y llegó incluso a tocar a una de las figuras más mediáticas del planeta: Michael Jackson.

En octubre volvió a estallar la tensión en Brasil tras uno de los operativos más mortíferos contra el Comando Vermelho, considerada como la organización criminal más antigua del país. Las autoridades brasileñas desplegaron un operativo que dejó más de un centenar de muertos, reabriendo el debate sobre brutalidad policial, abandono estatal y la estructura criminal que durante años colonizó territorios completos fuera del control formal de gobierno.

El Comando Vermelho nació en una prisión de Río de Janeiro en la década de 1970, cuando internos formaron una alianza de autoprotección que, con el tiempo, evolucionó hacia una maquinaria de crimen organizado centrada en narcotráfico. Con el vacío institucional en las favelas, el grupo tomó control, impuso reglas, generó economía paralela y se convirtió en autoridad.

En ese contexto histórico, Michael Jackson entró a la favela Dona Marta para grabar el videoclip de They Don’t Care About Us en 1995. Para lograrlo, su equipo tuvo que negociar directamente con Marcio Amaro Oliveira “Marcinho VP”, uno de los jefes criminales del Comando Vermelho. No fue una negociación con gobierno, no fue con Estado, no fue con instituciones formales: fue con un narcotraficante que controlaba armas, rutas, territorio y jóvenes reclutados.

Ese hecho demostró dos cosas: que el poder criminal era tan grande que podía negociar con el artista más famoso del mundo; y que el Estado brasileño llevaba décadas derrotado en esos barrios.

Marcinho VP fue detenido poco después. En 2003 su cuerpo apareció dentro de un contenedor de basura en prisión. Por otro lado, Michael Jackson dejó un video histórico con más de mil millones de vistas.

Pero el Comando Vermelho sigue ahí. Más vigente que nunca.