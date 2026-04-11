Michael J. Fox responde con humor a falsa noticia de muerte

Un medio publicó por equivocación un reportaje titulado 'Recordando la vida del actor Michael J. Fox', lo que generó interpretaciones de que había fallecido.

El actor Michael J. Fox salió al paso de los rumores sobre su supuesta muerte y confirmó que se encuentra con vida y en buen estado de salud, luego de que circulara una información errónea difundida por la cadena CNN.

La confusión surgió cuando el medio publicó por equivocación un reportaje acompañado de un video titulado "Recordando la vida del actor Michael J. Fox", lo que generó interpretaciones de que la estrella de 'Back to the Future' ('Regreso al futuro') había fallecido.

Error mediático genera confusión sobre la salud del actor

Tras detectar la equivocación, la cadena retiró rápidamente el contenido de sus plataformas digitales y emitió una disculpa pública dirigida tanto al actor como a su familia, reconociendo el fallo en la publicación.

El incidente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con sorpresa y preocupación antes de que se aclarara la situación.

Michael J. Fox responde con humor a los rumores

Fiel a su estilo, Fox decidió tomarse el episodio con ironía y utilizó su cuenta en Threads para compartir una reflexión humorística sobre cómo reaccionaría alguien ante la noticia de su propia muerte.

"Cambias a MNSBC, o como se llamen ahora; te echas agua hirviendo en el regazo; llamas a tu esposa, con suerte estará preocupada pero tranquilizadora; te relajas, esto pasa una vez al año; o te preguntas, ¿qué carajos? Pensé que el mundo se acababa, pero al parecer solo soy yo y estoy bien. Con cariño, Mike".

El mensaje fue bien recibido por sus seguidores, quienes destacaron su actitud positiva ante una situación inusual.

Regreso a la actuación y lucha contra el Parkinson

La falsa noticia contrasta con la reciente aparición pública del actor en Los Ángeles, donde promocionó la tercera temporada de la serie de comedia de Apple TV ‘Shrinking’.

En esta producción, Fox interpreta a “Gerry”, un personaje que comparte una conexión especial con Paul, interpretado por Harrison Ford, al enfrentar ambos un diagnóstico de Parkinson.

Este papel representa un regreso significativo a la actuación para el actor, además de marcar un reencuentro profesional con el creador Bill Lawrence, con quien ya había trabajado anteriormente en la serie ‘Spin City’.

Cabe recordar que Michael J. Fox fue diagnosticado con esta enfermedad a los 29 años. Desde entonces, ha enfocado gran parte de su trayectoria en generar conciencia y apoyar la investigación sobre el Parkinson, convirtiéndose en una de las voces más influyentes en la lucha contra este padecimiento.