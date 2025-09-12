Michael J Fox reaparece en público junto a su esposa

El actor Michael J. Fox reapareció en la final del US Open, mostrando su fuerza y resiliencia frente al Parkinson, inspirando a millones de seguidores

Michael J. Fox emocionó a sus seguidores con una aparición sorpresa en la final del US Open, donde Carlos Alcaraz se coronó campeón. Apoyado en un bastón y acompañado de su esposa Tracy Pollan, el actor, de 64 años, mostró que su determinación no se ha debilitado pese a más de tres décadas luchando contra el Parkinson.

Su presencia no solo generó ovaciones inmediatas, sino que también resaltó su legado fuera de la pantalla, desde su icónico papel como Marty McFly en Volver al Futuro hasta su trabajo con la Michael J. Fox Foundation, que ha recaudado más de 2 mil millones de dólares para la investigación del Parkinson.

Aunque su aspecto frágil despertó preocupación entre sus fans, la mayoría destacó su valentía y resiliencia, reafirmando la inspiración que representa para millones de personas alrededor del mundo.