Miami Beach nombra una calle en honor a Gloria Estefan

Este martes la ciudad de Miami Beach, Florida, se volvió un poco más latina, pues le rindieron homenaje a la cantante cubanoestadounidense Gloria Estefan.

Este homenaje se trató del nombramiento de una calle en su honor.

La ahora renombrada "Gloria Estefan Way" se trata de la calle 13 de South Beach, al sur de la ciudad, lugar que la cantante frecuentaba cuando era pequeña con su abuela.

Mediante un comunicado se detalla que la estrella latina "personifica el sueño americano" al haber llegado de Cuba y lograr "tremendo éxito en Miami Beach, donde formó una hermosa familia con el amor de su vida".

Durante su carrera, Estefan ha sido galardonada múltiples veces por su trayectoria como "la artista latina de crossover más exitosa en la historia de la música", con éxitos como "Conga", "Rhythm Is Gonna Get You" o "Words Get In The Way".

La ciudad también destacó su labor como empresaria y filántropa, además de destacar su gestión del histórico Hotel Cardozo junto a su esposo Emilio Estefan.

Estefan es una de las artistas latinas más influyentes de la música contemporánea y considerada un ícono del pop latino y la cultura cubanoamericana, con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo.