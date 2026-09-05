México vence a selección internacional en Exatlón México

La escuadra tricolor venció a los campeones extranjeros en un circuito de exigencia, mientras Fernando cayó a eliminación.

Este jueves 3 de septiembre se llevó a cabo el duelo internacional donde las escuadras Roja y Azul aparcaron su rivalidad deportiva para consolidar un equipo combinado representativo de México.

La alineación nacional se midió ante el combinado internacional, integrado por campeones y figuras destacadas de diversas ediciones del formato a nivel mundial, logrando la victoria tras superar una serie de circuitos de máxima exigencia y definiciones ajustadas.

El equipo internacional estuvo integrado por los alemanes Alina, Aaron, Jeremy y Mark, por los colombianos Vero, Amazo y Jhou; también estuvo conformado por Seda de Turquía, Yamilet de República Dominicana y Nevena de Serbia.

Este viernes 4 de septiembre se llevará a cabo la revancha del equipo internacional, a través de la señal principal de Azteca Uno, así como mediante la plataforma digital oficial y la aplicación móvil de Televisión Azteca para dispositivos inteligentes.

Directo a eliminación

Por otra parte, la jornada incluyó la disputa en la Zona de Peligro mediante un enfrentamiento masculino centrado en el rendimiento individual. Tras los resultados del circuito, el competidor Fernando, integrante del equipo Azul, sufrió una baja estratégica en su rendimiento que lo instaló de manera directa en el duelo de eliminación programado para el próximo domingo 6 de septiembre.