México responde con memes al duelo ante Inglaterra

Las redes se llenaron de comparaciones entre íconos mexicanos y británicos, avivando con humor la previa del México vs. Inglaterra

Después de que se dio a conocer que México se enfrentará a Inglaterra por la Copa Mundial de la FIFA, el país entero comenzó una campaña para no escuchar ni ver nada producido en Reino Unido, además de las comparaciones entre artistas, costumbres, medios de transporte y teléfonos públicos.

Muestra de son las siguientes imágenes, algunas realizadas con IA, en las que podemos ver cómo la imaginación del pueblo mexicano está en otro nivel.

Una de las comparaciones que se tiene, y que tiene varias versiones, es la que incluye a Juan Gabriel y Freddie Mercury y/o Harry Styles, pues este último tendrá presentaciones en México a finales de julio e inicios de agosto.

También hay comparaciones con artistas actuales, siendo Belinda y Dua Lipa las protagonistas.

Ambas, jóvenes y con una carrera musical impecable, y ambas con una incursión en la cinematografía. Belinda interpretando a Carlota de Habsburgo en la serie "Carlota" y Dua Lipa apareciendo en la película Barbie de 2023, interpretando a Barbie Sirena.

Y si de personas con importancia se trata, tenemos que mencionar el AMLO vs. la reina Isabel, quienes, gobernaron su país, además de que, para la población, tienen cierto parecido.

Estas comparaciones no solo son con personajes de la cultura popular, sino también en el medio de transporte.

Porque claro, un microbús de la Ciudad de México, ¿qué le tiene que pedir a un double-decker de Reino Unido? Exacto, nada, porque ir en un microbús es claramente una experiencia única.

Y si hablamos de autobuses emblemáticos británicos, tenemos que incluir las comparaciones con los teléfonos públicos de México con los del Reino Unido, unos te privan de la naturaleza y otros la incluyen en sus diseños.

Por último y no menos importante, también tenemos que abordar la famosa "hora del té inglesa", la cual, para los mexicanos, tiene su propia versión, el clásico "refresco en bolsa".