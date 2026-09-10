Mexicanos encabezan los Premios Billboard de la Música Latina

La edición 2026 incorporará por primera vez la categoría de artista de los fans, cuyo resultado será definido mediante votación del público

Peso Pluma encabeza las candidaturas a los Premios Billboard de la Música Latina 2026 con 17 menciones, seguido por Tito Double P, con 15, y Fuerza Regida, con 12, en una edición marcada por el dominio de la música mexicana.

La ceremonia se realizará el próximo 22 de octubre en Miami y contempla la entrega de 47 galardones en categorías que reconocen el desempeño de artistas, canciones, álbumes, colaboraciones y giras de géneros como pop latino, música tropical y regional mexicano.

Peso Pluma y Tito Double P dominan las candidaturas

Peso Pluma competirá por algunos de los reconocimientos más importantes de la noche, entre ellos artista del año y artista regional mexicano del año. De sus 17 candidaturas, nueve están relacionadas con cuatro canciones grabadas junto a Tito Double P, reflejo del impacto que alcanzaron sus colaboraciones durante el periodo evaluado.

Tito Double P también aparece entre los finalistas a artista del año. Nueve de sus 15 menciones corresponden a los trabajos realizados con Peso Pluma, mientras que “Daño” participa en cinco categorías.

La presencia conjunta de ambos intérpretes coloca a los corridos tumbados y a las nuevas vertientes del regional mexicano entre los sonidos con mayor representación en la edición de 2026.

Fuerza Regida completa el grupo de artistas con más candidaturas al sumar 12. La agrupación californiana buscará los premios a artista del año y artista latino global del año, mientras que “Marlboro Rojo” está nominada en cuatro categorías.

Karol G lidera entre las mujeres con nueve menciones

Karol G encabeza la representación femenina con nueve candidaturas, incluidas artista del año y gira del año. La colombiana también compite con “Coleccionando heridas”, colaboración realizada con Marco Antonio Solís que figura entre las finalistas a canción del año en pop latino.

Prince Royce obtuvo ocho nominaciones y aparece entre los aspirantes a artista tropical del año, consolidándose como una de las figuras con mayor presencia dentro de las categorías dedicadas a la música tropical.

Bad Bunny suma siete candidaturas, entre ellas artista del año, gira del año y compositor del año. El puertorriqueño volverá a disputar algunos de los reconocimientos principales después de mantener una presencia constante en las listas de popularidad y escenarios internacionales.

El público elegirá al artista de los fans

La edición 2026 incorporará por primera vez la categoría de artista de los fans, cuyo resultado será definido mediante votación del público. En ella competirán los cinco intérpretes que obtuvieron el mayor número de candidaturas y el ganador será revelado durante la ceremonia.

Con Peso Pluma, Tito Double P y Fuerza Regida al frente de las nominaciones, la próxima entrega confirma el peso alcanzado por la música mexicana dentro del mercado latino y su capacidad para competir en las categorías generales más importantes.