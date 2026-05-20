Mexicano estrena filme en la Semana de la Crítica de Cannes

'Seis meses en el edificio rosa con azul', una película de Bruno Santamaría Razo que recuerda la desinformación en torno al VIH en los años noventa.

El mexicano Bruno Santamaría Razo se enfrenta a los huecos de su propia memoria, marcada por el diagnóstico de sida de su padre cuando era niño, en 'Seis meses en el edificio rosa con azul', un filme que compite en la Semana de la Crítica de Cannes y que recuerda la desinformación en torno al VIH en los noventa.

"Desde que era chiquito tenía una sensación incómoda sobre algo que me lastimó, y creo que lastimó a mi familia en general, y había estado ahí en silencio", explicó Santamaría en una entrevista, en la antesala de estrenar este martes su película en Cannes.

'Seis meses en el edificio rosa con azul' navega entre la ficción y lo documental para contar la historia de Bruno, un niño de 11 años que crece en el seno de una familia alegre que se ve sacudida por el diagnóstico de sida de su padre, lo que era básicamente una condena de muerte.

Todos intentan navegar ese destino desde el amor mientras, en paralelo, Bruno va descubriendo también que tiene sentimientos por su mejor amigo.

Es la historia del propio Santamaría y a la vez no lo es, ya que combina elementos del documental -como entrevistas a sus padres- con un relato enteramente de ficción, el de las escenas del pasado que cuentan esa historia sustituyendo de alguna manera a las memorias reales.

Fue la pandemia de covid-19 la que impulsó a Santamaría a "hacer algo con esa emoción" que mantenía silenciada, guardada dentro desde niño, y su respuesta fue empezar a entrevistar a sus familiares, a distancia, sobre aquel momento de sus vidas.

Ese proceso lo conmovió, pero también lo dejó aún más confundido, rememora, así que se puso a escribir como una manera de activar sus recuerdos y también su imaginación, para rellenar los huecos.

Hacer esta película le ha servido, además, para volver evaluar la cantidad de propaganda y de desinformación que circulaba en torno al VIH en los noventa, incluso durante las emisiones de televisión dedicadas a los niños.

Su primera participación en Cannes la describe como algo "muy emocionante", sobre todo porque significa que la película podrá llegar a más público. Y va a ser una "celebración" no solo por él, sino por todo el equipo, en el que resalta en especial el apoyo de los productores Bruna Haddad y Carlos Quiñónez.

Si podía o no acceder a la Semana de la Crítica era una incógnita de inicio, ya que esta sección paralela, al estar enfocada en el descubrimiento de nuevas voces, solo acepta óperas primas o segundas películas de realizadores de todo el mundo.

Este es técnicamente el tercer largometraje de Santamaría, tras 'Margarita' (2016) y 'Cosas que no hacemos' (2020), pero su cinta de debut nunca tuvo un estreno comercial, con lo que finalmente esta propuesta de 2026 pudo ser aceptada en el certamen.

La Semana de la Crítica, con un jurado liderado por la realizadora india Payal Kapadia, dará a conocer mañana a los premiados de su edición número 65, entre los siete largometrajes seleccionados este año.