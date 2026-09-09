Mexicana Nathalia Acevedo presenta su Salón de belleza en Venecia

La mexicana Nathalia Acevedo debuta en Venecia con 'Salón de belleza', una cinta onírica que reflexiona sobre la fragilidad y el caos social.

La mexicana Nathalia Acevedo se ha estrenado como directora con el logro de estrenar en el Festival de Venecia su primera película, 'Salón de belleza', una pieza de aire onírico y sensorial con la que brinda una reflexión sobre la fragilidad de la experiencia humana y del riesgo de caos en las sociedades.

Acevedo explica en una entrevista que los temas en torno a los cuales gira su ópera prima son "el miedo al otro, la fragilidad o lo efímero de la vida", pero también el hecho de que la historia se repita y del riesgo de que el mundo moderno "colapse".

'Salón de belleza' se ha estrenado en las Jornadas de los Autores, concurso de cine de autor paralelo a la Mostra, y está inspirado en la novela homónima del escritor mexicano Mario Bellatin, aunque la realizadora asegura que tomó elementos de otros de sus libros.

La historia transcurre en la barbería de una ciudad sin nombre en la que, como un limbo en el que espacio y tiempo se entremezclan, un hombre anónimo (Sam Louwyck) recibe y atiende a personas pobres, despreciadas y a punto de morir a causa de una rara enfermedad.

Mientras, el Individuo, como una deidad, cuida de estos seres y de sus adorados peces, mientras del mundo externo solo llegan ecos y recuerdos acuáticos y sensuales de un pasado mejor. Todo cambia, todo se fragmenta, todo desaparece.

"Es un viaje entre la memoria, el presente y el pasado", resume la directora.

"Yo llevaba tiempo queriendo dirigir y cuando leí ese texto, para mí, el deseo de llevarlo a la pantalla fue inmediato. Entonces me junté con el autor y empezamos a tener conversaciones infinitas sobre los temas de la novela", recordó.