Met Gala 2027 revela su tema: la moda de lo cotidiano

La exposición extraORDINARY explorará cómo los diseñadores transforman prendas y materiales comunes en creaciones extraordinarias. La gala será el 3 de mayo

La Met Gala 2027 ya tiene un nuevo tema: extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday (extraORDINARIO: la moda y la poética de lo cotidiano).

La propuesta del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York explorará cómo los diseñadores convierten prendas y materiales comunes en creaciones extraordinarias.

El anuncio se realizó el 5 de noviembre de 2026, luego de que el museo cancelara la exposición que originalmente estaría dedicada al diseñador británico John Galliano.

La nueva muestra buscará que los visitantes reconsideren el valor estético de objetos y prendas que forman parte de la vida diaria, desde camisetas y pantalones de mezclilla hasta materiales como papel, plástico y aluminio.

La exposición será inaugurada después de la tradicional gala, programada para el 3 de mayo de 2027. El público podrá visitarla a partir del 9 de mayo y permanecerá abierta hasta el 9 de enero de 2028.

¿De qué trata el tema de la Met Gala 2027?

La muestra extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday se centrará en la belleza y las posibilidades creativas de la ropa cotidiana. La intención es mostrar cómo los diseñadores toman elementos familiares y los transforman mediante técnicas de confección, experimentación con materiales, construcción y propuestas conceptuales.

El proyecto estará organizado por Andrew Bolton, curador responsable del Costume Institute, junto con Stephanie Kramer y Emily Mushaben.

La exposición reunirá piezas de la colección del museo, préstamos y nuevas adquisiciones para examinar cómo la moda puede modificar la percepción de objetos que normalmente pasan inadvertidos.

La propuesta también abordará la relación entre las prendas, el cuerpo y la experiencia de vestir. Aspectos como el movimiento, el tacto, el uso cotidiano, el cuidado y los recuerdos asociados con la ropa formarán parte de la reflexión.

En lugar de concentrarse únicamente en diseños espectaculares o piezas de alta costura, la exposición pondrá atención en prendas reconocibles y materiales que suelen considerarse ordinarios o incluso desechables.

Prendas comunes y materiales inesperados serán parte de la exposición

La muestra estará organizada en torno a distintas perspectivas sobre la transformación de lo cotidiano. Una de ellas examinará cómo los diseñadores reinterpretan prendas básicas para convertirlas en piezas de pasarela. Entre los ejemplos se encuentran:

Camisetas.

Camisas blancas.

Pantalones de mezclilla.

Gabardinas e impermeables.

Sudaderas.

Chamarras acolchadas o tipo puffer.

La sección dedicada a las formas familiares mostrará cómo una prenda puede adquirir una nueva dimensión a través de cambios en su silueta, construcción, materiales y acabados, sin perder por completo su relación con el objeto original.

Otra parte de la exposición explorará el uso de materiales poco convencionales o recuperados. Papel, plástico, aluminio y otros objetos, incluso utensilios de uso doméstico como cubiertos, serán considerados por sus posibilidades dentro de la creación de vestuario.

De esta manera, el Costume Institute también abordará cuestiones relacionadas con el consumo, el desperdicio, la reutilización y el valor que se atribuye a los objetos. La exposición invitará a cuestionar por qué algunos materiales se consideran valiosos mientras otros suelen descartarse.

Undercover y Anrealage formarán parte del recorrido

La exposición incluirá propuestas de diseñadores y casas de moda que han explorado nuevas formas de trabajar con prendas y materiales. Entre los nombres mencionados se encuentra Jun Takahashi, fundador de la firma japonesa Undercover, cuya colección servirá como punto de partida para el recorrido.

La muestra concluirá con una propuesta de Kunihiko Morinaga, diseñador detrás de Anrealage, conocido por experimentar con proporciones, estructuras y transformaciones visuales en sus creaciones.

La selección permitirá observar distintas maneras de cuestionar las convenciones de la indumentaria y ampliar las posibilidades de objetos que, en su forma original, parecen ordinarios.

La exposición sustituye el proyecto dedicado a John Galliano

La elección de extraORDINARY llega después de que el Metropolitan Museum of Art y John Galliano acordaran no realizar la exposición que estaba prevista para la primavera de 2027.

El proyecto original, titulado John Galliano: Horizons, había sido anunciado en julio de 2026 y pretendía revisar la trayectoria del diseñador británico.

La propuesta generó críticas debido a los antecedentes de declaraciones antisemitas y racistas de Galliano, que provocaron su despido de Christian Dior en 2011 y derivaron en un proceso judicial en Francia.

La posibilidad de dedicarle una retrospectiva en el museo provocó cuestionamientos de distintos sectores, entre ellos representantes de la comunidad judía y autoridades de Nueva York.

La cancelación se confirmó el 31 de agosto de 2026. En un comunicado, Galliano reconoció el daño causado por sus declaraciones y señaló que la responsabilidad por sus palabras debía mantenerse como un compromiso continuo, más allá de cualquier reconocimiento institucional.

El curador Andrew Bolton explicó que la nueva propuesta no debía entenderse como un simple reemplazo o una alternativa más sencilla. Su intención era desarrollar una exposición ambiciosa, provocadora y con relevancia contemporánea, capaz de generar una reflexión propia sobre la moda.

¿Cuándo será la Met Gala 2027 y cuándo abrirá la exposición?

La Met Gala se celebrará el lunes 3 de mayo de 2027 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Como cada año, el evento funcionará como la apertura oficial de la exposición de primavera del Costume Institute y reunirá a figuras del entretenimiento, la moda, el arte y otras industrias.

La muestra extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday abrirá sus puertas al público el 9 de mayo de 2027 y permanecerá disponible hasta el 9 de enero de 2028.

Por el momento, no se han anunciado los anfitriones de la gala ni el código de vestimenta que deberán seguir los invitados. Ambos detalles se darán a conocer posteriormente y estarán vinculados con el concepto de la exposición.