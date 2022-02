'Mensaje' de Jenni Rivera enloquece a fans

Un misterioso mensaje en las páginas de Jenni Rivera tiene en la incertidumbre a los seguidores de la cantante.

Por: Brenda González

febrero, 15, 2022 21:25

Los fans de Jenni Rivera enloquecieron este martes luego de que se publicara una fotografía en las redes sociales de la fallecida cantante de banda.

Cada cierto tiempo aparecen teorías de conspiración en las que aseguran que "La Diva de la Banda" está viva, incluso una youtuber causó revuelo pues en sus videos solo aparecían sus manos y su voz era muy parecida a la de la cantante.

Algo así es lo que se está viviendo con esta nueva publicación, pues en las redes sociales de Jenni se compartió una imagen con fondo negro en la que aparece el número "2022" en color blanco.

Aunque es algo muy simple, los seguidores de la cantante, quien falleció en un accidente de avión en 2012, comenzaron a hacer miles de especulaciones, sin aún tener respuesta.

De hecho, "Jenni Rivera" se colocó en las tendencias de Twitter ante el alboroto que causó el mensaje en las redes sociales de la artista, en las que sí se han estado publicando algunas fotografías, sin embargo, no tan misteriosas como esta última.

Entre los comentarios de sus seguidores se encuentran los siguientes: "Omg algo nuevo viene", "¿ES REAL? YO SABÍA QUE ESTABAS VIVA MIJA!!", "OMG the queen is back", "The divas coming back".

Mientras tanto, en Twitter, se compartieron memes en alusión a la "resurrección" de la famosa.

Se nos viene la resurrección de Jenni Rivera o que está pasando? pic.twitter.com/I0h2fapPe4 — angelinferno (@angelinferno8) February 16, 2022

yo siempre supe que jenni rivera no habia muerto pic.twitter.com/86yAdfpUpN — ·isaac· (@pjauregui_ch) February 16, 2022

NECESITO SABER QUÉ SIGNIFICA LA IMAGEN QUE POSTEARON EN LA CUENTA OFICIAL DE JENNI RIVERA pic.twitter.com/jKxWprYpBG — ?????? ???? ?????????????????????????? ?? (@larevueltita) February 16, 2022

Se nos viene la resurrección de Jenni Rivera o qué? pic.twitter.com/Fw5BLYrss5 — Aidé; (@neverlandgress) February 16, 2022

Hasta el momento nadie de su familia ha informado el porqué de la publicación, si habrá alguna canción inédita anteriormente grabada por la cantante o la venta de artículos con su imagen.

Cabe destacar que este 2022 se cumplen 10 años de la muerte de Jenni Rivera.