Melissa Robles y Pablo Preciado siguen presumiendo su amor

Melissa Robles y Pablo Preciado pasaron de mejores amigos a formar una familia mientras continúan sus proyectos musicales.

Felices y profundamente enamorados, los integrantes de la agrupación Matisse, Melissa Robles y Pablo Preciado, continúan compartiendo románticos momentos con sus seguidores tras destapar públicamente su noviazgo y confirmar la llegada de su primer bebé juntos. La pareja no ha dejado de mostrar la complicidad y el afecto que se tienen en cada una de sus publicaciones digitales.

Tras meses de intensos rumores en el medio del espectáculo, a los cantantes no les quedó más que anunciar que están a la espera de su primogénito. Hasta el momento, los artistas han mantenido en reserva detalles específicos sobre el embarazo, como el sexo del bebé o la fecha exacta prevista para su nacimiento.

De "mejores amigos" a formar una familia

El anuncio de su historia de amor sorprendió a sus fanáticos, quienes siguieron de cerca la evolución de su relación desde sus inicios dentro de la agrupación musical.

Antes de hacer pública su relación sentimental, ambos solían referirse mutuamente en redes sociales como "mejores amigos" durante sus viajes y giras de conciertos.

Luego de revelar la noticia del embarazo, Preciado dedicó un emotivo tema titulado "Mil Años Luz" tanto a Melissa como a su bebé, expresando la alegría y libertad que sienten al poder compartir fotos y videos de su vida en pareja sin esconder su amor.

Recientemente, la pareja volvió a cautivar a su público al publicar imágenes donde lucen combinados y sonrientes durante una visita a San Carlos, Sonora.