Melissa Robles de Matisse anuncia que está embarazada

La cantante confirmó que espera a su primer bebé junto a Pablo Preciado, también integrante de Matisse, y reveló su romance

Melissa Robles, vocalista de Matisse, está embarazada. La cantante sorprendió a sus seguidores al confirmar que espera a su primer bebé junto a Pablo Preciado, también integrante de la agrupación mexicana.

A través de sus redes sociales, la intérprete compartió una serie de fotografías en las que aparece junto a Preciado para revelar que atraviesan una nueva etapa en su relación. Con el anuncio, la pareja también hizo pública de manera oficial una relación sentimental que durante años había permanecido alejada de los reflectores.

Melissa acompañó las imágenes con un emotivo mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

“Tanto amor convirtió a 2 en 3 y de pronto el tiempo se mide en semanas”, escribió la cantante al compartir la noticia de su embarazo.

En las fotografías, Robles y Preciado aparecen entre sombras y mantienen un estilo discreto, mientras muestran la felicidad que representa para ambos la llegada de su bebé.

La publicación generó rápidamente cientos de reacciones y comentarios de amigos, colegas y seguidores, quienes expresaron su sorpresa ante la noticia y enviaron sus mejores deseos a la pareja por esta nueva etapa.

Melissa Robles y Pablo Preciado confirman su romance

Además del embarazo, las fotografías representan la confirmación pública del romance entre los dos integrantes de Matisse.

Durante años habían circulado rumores sobre una posible relación sentimental entre Melissa Robles y Pablo Preciado, alimentados por su cercanía y algunos viajes que ambos habrían realizado juntos. Sin embargo, ninguno de los dos había confirmado públicamente su noviazgo.

Ahora, con el anuncio de la llegada de su bebé, los cantantes dejaron atrás la discreción y compartieron con sus seguidores parte de su vida personal.

¿Quiénes son Melissa Robles y Pablo Preciado?

Melissa Robles, nacida en Mexicali, Baja California, en 1989, es la vocalista principal de Matisse y suele acompañar sus presentaciones con el ukelele.

Por su parte, Pablo Preciado se desempeña como cantante, compositor, guitarrista y pianista. Ambos forman parte de Matisse junto a Román Torres, agrupación que se ha consolidado dentro de la escena del pop mexicano.

Para Melissa Robles, este será su primer hijo. Pablo Preciado, en cambio, se convertirá nuevamente en padre, pues anteriormente tuvo una hija, Carenita, con una relación pasada.

El propio cantante ha compartido en redes sociales algunos momentos junto a su hija y ha mostrado parte de su crecimiento y logros.