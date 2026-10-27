Melenie Carmona celebra baby shower rodeada de su familia

La hija de Alicia Villarreal lució un vestido rosa en el evento, lo que avivó especulaciones sobre la llegada de una niña a la familia.

Melenie Carmona está cada vez más cerca de convertirse en mamá por primera vez y celebró esta nueva etapa con un elegante baby shower que llamó la atención en redes sociales. La hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona compartió imágenes de la celebración, en la que estuvo rodeada de detalles florales y tonos rosas, mientras familiares y seres queridos la acompañaron en la dulce espera.

La fiesta destacó por su decoración delicada, con abundantes flores rosas que dieron un toque romántico al festejo. Melenie también lució un vestido en la misma tonalidad, lo que despertó las especulaciones de sus seguidores sobre el sexo de su bebé. Aunque las imágenes apuntan a que podría tratarse de una niña, la futura mamá no ha confirmado oficialmente este detalle.

Una de las invitadas más especiales fue su mamá, la cantante Alicia Villarreal, quien estuvo presente para acompañarla en este momento tan significativo. También asistió Coral Villarreal, hermana de la intérprete, en una celebración que reunió a integrantes de la familia para festejar la próxima llegada del nuevo integrante. Las imágenes compartidas permitieron conocer algunos detalles del evento, que se mantuvo relativamente privado hasta que comenzaron a circular las fotografías.

Pero eso no fue todo, pues la celebración también dio pie a que trascendiera el posible nombre de la bebé. De acuerdo con información compartida por la prensa, Melenie y su pareja habrían elegido el nombre de Loreta para su hija. Sin embargo, la joven todavía no confirma públicamente esta información, por lo que el nombre continúa siendo una versión que ha generado curiosidad entre sus seguidores.

El embarazo de Melenie se dio a conocer después de varios meses de especulaciones. Fue en agosto cuando la joven confirmó la noticia a través de sus redes sociales con una fotografía en la que mostró su pancita y escribió: “El secreto que ya no era tan secreto…”. Desde entonces, ha compartido algunos momentos de esta etapa, aunque también ha dejado claro que desea proteger la privacidad de su bebé y que no planea mostrar su rostro en redes sociales durante sus primeros años.

Con la llegada de su primer bebé, Melenie comenzará una nueva etapa personal, mientras que Alicia Villarreal y Arturo Carmona se preparan para convertirse en abuelos. Por ahora, la expectativa gira en torno al nacimiento, el sexo y el nombre de la pequeña, detalles que la futura mamá podría revelar cuando ella lo considere oportuno. Mientras tanto, las felicitaciones y los buenos deseos no han dejado de llegar para la familia.