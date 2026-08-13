Mel Gibson frena Arma Letal 5 pese a tener guion listo

Mel Gibson confirmó que Arma Letal 5 sigue detenida, aunque el guion ya está terminado y, según él, supera a las películas anteriores

Los fanáticos de Arma letal tendrán que seguir esperando. Mel Gibson confirmó que la quinta película de la popular franquicia permanece detenida pese a que el guion ya fue terminado y, según el propio actor, supera a las entregas anteriores.

Durante una entrevista con Collider en la Fan Expo Boston, Gibson explicó que la producción se encuentra atrapada en una serie de obstáculos burocráticos que han impedido que la cinta entre finalmente en rodaje.

El actor señaló que el libreto fue desarrollado junto al guionista Richard Wenk después de la muerte de Richard Donner, director de las películas originales, quien falleció en julio de 2021 a los 91 años.

El guion quedó listo, pero la película no arrancó

Gibson recordó que durante la escritura del proyecto ambos tuvieron presente la visión de Donner para intentar mantener el espíritu de la franquicia.

De acuerdo con el protagonista, una vez terminado el guion, todo estaba preparado para comenzar la etapa de producción. Sin embargo, el proyecto terminó paralizado y desde entonces no ha conseguido avanzar.

Uno de los factores que podrían estar influyendo es la situación corporativa de Warner Bros., estudio responsable de la franquicia. Actualmente, la compañía forma parte de un complejo proceso relacionado con la adquisición de activos por parte de Skydance, empresa encabezada por David Ellison.

Gibson confía en que estos movimientos empresariales puedan terminar destrabando la película y permitir que llegue a producción aproximadamente dentro de un año.

¿Cómo serán los personajes en la quinta película?

La nueva entrega presentará a Martin Riggs y Roger Murtaugh en una etapa muy distinta de sus vidas. Gibson adelantó que ambos personajes serán mayores y enfrentarán circunstancias diferentes a las mostradas en las primeras películas.

Mientras uno de ellos estará retirado, el otro ocupará un puesto administrativo y llevará una vida mucho menos relacionada con la acción policial.

A pesar de estos cambios, Gibson aseguró que la cinta mantendrá la energía característica de la saga. La intención, explicó, no es apostar únicamente por grandes explosiones, sino conservar el espíritu de una película de acción.

Mel Gibson quiere dirigir Arma letal 5

Además de protagonizar la película, Gibson contempla asumir la dirección, una responsabilidad que estaría relacionada directamente con una petición que Richard Donner le hizo antes de morir.

Según recordó el actor, Donner le pidió que se hiciera cargo de la quinta entrega en caso de que él ya no pudiera dirigirla. Gibson inicialmente tomó el comentario como una broma, pero después de su fallecimiento aceptó la posibilidad de ponerse detrás de cámaras.

La primera película de Arma letal llegó a los cines en 1987 y tuvo como protagonistas a Gibson, en el papel del detective Martin Riggs, y Danny Glover, como Roger Murtaugh. El éxito de la cinta dio paso a tres secuelas.

La franquicia también tuvo una adaptación televisiva que se transmitió entre 2016 y 2019, con Clayne Crawford y Damon Wayans interpretando versiones más jóvenes de los personajes principales.

Por ahora, Arma letal 5 continúa sin una fecha oficial de estreno ni un calendario confirmado de producción. Gibson mantiene la esperanza de que los cambios en Warner Bros. permitan recuperar el proyecto y llevarlo finalmente a las cámaras.

Mientras tanto, el actor sostiene que el guion está listo y que la historia podría ofrecer una nueva etapa para Riggs y Murtaugh sin perder la esencia que convirtió a la franquicia en una de las sagas de acción más reconocidas de Hollywood.