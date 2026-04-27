Megan Thee Stallion habla sobre su ruptura con Klay Thompson

La cantante dejó claro en un comunicado que la decisión responde a principios personales relacionados con la confianza y el respeto.

La cantante Megan Thee Stallion confirmó el fin de su relación con Klay Thompson tras publicar mensajes en redes sociales donde señala problemas de confianza y cuestiona la fidelidad durante su vínculo.

La rapera encendió la conversación luego de compartir una historia en Instagram en la que expone situaciones personales vividas durante la relación, lo que posteriormente derivó en una postura pública más clara sobre su decisión.

¿Qué dijo Megan en redes sociales?

En su publicación, Megan describió conflictos dentro de la relación y lanzó señalamientos directos:

“Infidelidad, me tuviste rodeada de toda tu familia jugando a la casita...

te dio “miedo al compromiso”

Soportándote a través de todos tus HORRIBLES cambios de humor y el trato que me dabas durante tu temporada de baloncesto, ¿y ahora no sabes si puedes ser “monógamo”????

perra, necesito un VERDADERO descanso después de este...

adiós a todos”.

Confirma ruptura y fija postura

Más tarde, la artista confirmó el fin de la relación y explicó los motivos que la llevaron a tomar la decisión.

"He tomado la decisión de terminar mi relación con Klay. La confianza, la fidelidad y el respeto son innegociables para mí en una relación, y cuando esos valores se ven comprometidos, no hay un camino real hacia adelante. Estoy tomando este tiempo para priorizarme a mí misma y avanzar con paz y claridad."

Con estas palabras, Megan dejó claro que la ruptura responde a principios personales relacionados con la confianza y el respeto.

Relación bajo atención pública

La relación entre la cantante y el jugador de la NBA había mantenido un perfil bajo, aunque en semanas recientes generó atención en redes sociales por apariciones y señales compartidas por ambos.

Tras la publicación de los mensajes, el tema se posicionó en tendencias digitales, mientras seguidores reaccionaron a los señalamientos y al anuncio oficial de la separación.

Sin postura pública de Thompson

Hasta el momento, Klay Thompson no ha emitido declaraciones públicas respecto a los señalamientos realizados por Megan Thee Stallion.

La situación continúa en desarrollo en redes sociales, donde la conversación se mantiene activa tras la confirmación de la ruptura.