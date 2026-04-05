Megan Thee Stallion es hospitalizada en pleno show en Broadway

La rapera Megan Thee Stallion se sintió mal durante su actuación en “Moulin Rouge!” en Nueva York y fue trasladada de emergencia a un hospital

La rapera Megan Thee Stallion fue trasladada de emergencia a un hospital durante una función del musical Moulin Rouge! The Musical en Nueva York, luego de presentar malestares mientras se encontraba en el escenario.

De acuerdo con su representante, la artista comenzó a sentirse “muy mal” a mitad de la presentación del martes 31 de marzo, por lo que fue llevada de inmediato a un centro médico para ser evaluada.

“Sus síntomas están siendo revisados y compartiremos más información conforme se disponga de nuevos datos”, indicó el portavoz.

Debut esperado en Broadway

La cantante, de 31 años, participa actualmente en la obra interpretando a Zidler, el excéntrico maestro de ceremonias del espectáculo, en lo que representa su debut en Broadway.

Su participación está programada por una temporada limitada hasta el 17 de mayo, en el Al Hirschfeld Theatre, donde el montaje ha incorporado elementos de su estilo musical.

Previo a su estreno, la artista había expresado entusiasmo por esta nueva etapa en su carrera, compartiendo en redes sociales su emoción por presentarse en teatro.

Tras conocerse el incidente, su estilista Kellon Deryck publicó en X un mensaje pidiendo oraciones por la cantante, confirmando que el equipo se encontraba en el hospital.

Fans y usuarios en redes sociales también enviaron muestras de apoyo, deseándole una pronta recuperación.

Megan Thee Stallion, cuyo nombre real es Megan Pete, es reconocida por éxitos como “Savage”, “WAP” y “Body”, y ha consolidado su carrera como una de las figuras más influyentes del hip-hop actual.

En 2021, ganó tres premios Premios Grammy, incluyendo Mejor Artista Revelación y Mejor Canción de Rap, consolidando su presencia en la industria musical.