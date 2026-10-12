¡Mega fiesta! Leandro Ríos canta con Lupillo en tierras regias

'El Penco' armó un inolvidable concierto en Monterrey junto a Lupillo Rivera y La Ronda Bogotá para celebrar con todos sus fanáticos.

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Uno de los momentos más esperados durante el concierto de Leandro Ríos este fin de semana en la Arena Monterrey, fue cuando la agrupación invitada Caballo Dorado, puso a bailar a los asistentes con clásicos como "No Rompas Más" y "Payaso de Rodeo".

La energía se elevó cuando el público se levantó de sus lugares para seguir los pasos de estas canciones que se han convertido en parte de las fiestas mexicanas.

La cumbia también tuvo un lugar especial gracias a Los Cumbias y La Ronda Bogotá, con temas como "La Múcura", "Magdalena", "Cumbia Sampuesana" y "Cumbia para Bailadores", los invitados pusieron el sabor tropical a la celebración. Además, la participación de La Ronda Bogotá incluyó un homenaje musical a Celso Piña, recordando el legado del llamado Rebelde del Acordeón.

La sorpresa continuó con Lupillo Rivera, quien compartió el escenario con Leandro para interpretar canciones como "El Barzón", "Despreciado" y "Paloma Negra". Su participación fue uno de los grandes atractivos de la noche y sumó una dosis de sentimiento a una presentación que reunió distintos estilos y generaciones de la música popular mexicana.

Tras casi cuatro horas de música, "El Penco" cerró la celebración con canciones de su repertorio como "Señorita", "Borracho Fiel", "Me Voy a Aguantar", "Chipón Chipón" y "Debajo del Sombrero". Con miles de voces coreando sus éxitos y una fiesta que se extendió hasta la madrugada, Leandro Ríos convirtió su presentación en una noche memorable para sus seguidores regiomontanos.