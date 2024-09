Médico acusado de muerte de Matthew Perry se dice culpable

Mark Chavez, uno de los médicos acusados de contribuir a la trágica muerte del actor Matthew Perry, se enfrentó a la justicia en un tribunal de Los Ángeles el viernes.

Chavez fue liberado bajo fianza y aceptó renunciar a su licencia médica. Su abogado enfatizó que está "profundamente arrepentido" por sus acciones.

Como parte de un acuerdo con los fiscales, Chavez reconoció su papel en los eventos que llevaron a la muerte prematura de Perry. Aunque no firmó formalmente el acuerdo en el tribunal, aceptó la responsabilidad por sus acciones.

El actor de 54 años falleció en octubre en su casa de Los Ángeles, y la autopsia reveló un nivel tóxico de ketamina en su sistema. La investigación, concluida hace dos semanas, expuso una vasta red clandestina de proveedores de drogas que distribuían grandes cantidades de ketamina.

Este desarrollo marca un paso significativo hacia la rendición de cuentas en el caso, ya que las autoridades continúan abordando las consecuencias lejanas del abuso de drogas y las redes clandestinas que lo facilitan".

Perry nació el 19 de agosto de 1969 en Williamstown, Massachusetts, comenzó su carrera como actor en la década de 1980, apareciendo en series de televisión y películas.

Ganó fama mundial por su papel de Chandler Bing en la popular serie de televisión "Friends" (1994-2004). Asimismo, protagonizó varias películas, incluyendo "Fools Rush In" (1997), "Almost Heroes" (1998) y "17 Again" (2009). Fue nominado a varios premios, incluyendo un Emmy y un Golden Globe.

El actor mantuvo una lucha contra la adicción a las drogas y el alcohol durante gran parte de su vida, fue franco sobre sus experiencias en entrevistas y en su autobiografía "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" (2022).

