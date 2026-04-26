'Me opacó': Meryl Streep se deshace en elogios hacia Lady Gaga

La actriz señaló que la capacidad de improvisación y el nivel artístico de Gaga fueron determinantes para que su participación sobresaliera dentro del proyecto.

La actriz Meryl Streep describió su experiencia al compartir escena con Lady Gaga durante la producción de The Devil Wears Prada 2, donde la cantante también participó con un tema original para la película.

La actriz calificó como “asombroso” presenciar el desempeño de Gaga, quien se integró al proyecto en medio de su agenda musical y logró destacar tanto por su actuación como por su ejecución en vivo.

¿Qué dijo Meryl Streep sobre Lady Gaga?

Durante una entrevista, Streep relató su experiencia trabajando con la artista y el impacto que tuvo en el set.

“No solo tuvimos la oportunidad de conocerla, también pude actuar con ella… y me opacó en pantalla. Además, pudimos verla trabajar. Estaba en plena gira mundial y aun así voló para hacer esto con nosotros. La vimos interpretar una canción que escribió para la película y observar cómo una artista de ese nivel construye una presentación prácticamente sobre la marcha. Casi no hubo ensayos y la hizo varias veces, cada una distinta. Todo fue muy improvisado en el momento, realmente asombroso. Qué música, qué artista es.”

La actriz explicó que, además de coincidir en escena, el equipo pudo observar de cerca el proceso creativo de Gaga mientras interpretaba un tema desarrollado para la película.

¿Cómo fue la participación de Lady Gaga?

La cantante grabó una canción en colaboración con Doechii para la secuela, que marca el regreso de personajes clave interpretados por Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, retomando la historia original estrenada en 2006.

De acuerdo con Streep, Gaga ejecutó su presentación con mínima preparación, realizando múltiples versiones de la misma interpretación y ajustando su actuación en tiempo real.

¿Por qué destacó su desempeño?

La actriz señaló que la capacidad de improvisación y el nivel artístico de Gaga fueron determinantes para que su participación sobresaliera dentro del proyecto.

El hecho de que la artista combinara actuación y música en una misma secuencia fue uno de los elementos que más llamó la atención del elenco.

El diablo viste a la moda 2 es uno de los proyectos más anticipados en la industria, al reunir nuevamente a su elenco principal casi dos décadas después del estreno original.