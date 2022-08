'Me casé con Karla porque le dio cáncer': Américo Garza

Américo Garza, esposa de Karla Panini, confesó que Karla Luna sabía que no estaba interesado en ella

Por: Italia Herrera

agosto, 24, 2022 12:17

Américo Garza y su esposa Karla Panini realizaron una transmisión en vivo en la cuenta oficial de Karla Panini, dando réplica a la respuesta de Rubén Luna, hermano de la fallecida cantante, Karla Luna.

"Por qué yo no iba poder estar con alguien con quién yo quería estar. Con quién yo sí quería estar. Yo le dije a Karla", expresó Américo Garza quien fue esposo de Karla Luna.

"Ella sabía que a mi no me interesaba. Les vuelvo a decir, yo me casé con ella cuando le dio cáncer, porque le dio cáncer y fui muy claro con ella, que me casaba con ella para que mis hijas pudieran decir que su mamá y su papá se casaron", dijo Américo.

Recientemente Erika Luna, hermana de la fallecida Karla Luna, asistió al Centro Estatal de Convivencia Familiar para convivir con sus sobrinas Sara y Victoria pero ellas nunca llegaron.

La pelea entre Américo Garza y la familia Luna continúa y se espera que ambas familias puedan convivir con las hijas de Karla Luna.