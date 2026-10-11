'¡Me caga!': Mane frena rumores de romance en La Granja VIP 2

La famosa se sinceró con Kunno tras ser vinculada con Rafa y dejó en claro el fuerte rechazo que siente durante las convivencias.

La tensión en “La Granja VIP” alcanzó un nuevo nivel luego de que Manelyk González rompiera el silencio en una charla íntima con Kunno sobre su verdadera relación con su compañero Rafa. Ante los rumores de un posible romance —alimentados previamente por una dinámica donde confesó en un papel que él era su “crush”—, la influencer desmintió rotundamente tener sentimientos románticos.

Durante la conversación transmitida por el reality, Manelyk dejó en claro que cualquier acercamiento responde estrictamente a las dinámicas del programa, confesando de manera directa.

“No, simplemente no me... o sea, me... me pone de malas él, él, él. Su esencia, él, su persona”.

La exparticipante de otros realities explicó que la convivencia forzada le genera un desgaste considerable.

“entonces yo ahorita pues tuve que estar como súper cerca de él, o sea como de conviviendo y eso, [...] y lo hice por hacerlo y era algo que quería cabrón, ya sabes”. Admitió Manelyk mientras hablaba con Kuno.

Aunque el público y sus propios compañeros han especulado sobre una confusión sentimental o una atracción oculta, Manelyk enfatizó que su aparente interés en dinámicas pasadas formaba parte de la estrategia del show. Sin embargo, al momento de ensayar y convivir en el día a día, su postura es de total rechazo.

“Y no lo estoy disfrutando porque estoy con él. Pero no me... o sea, digo 'güey, ya, Mané', o sea, no mames. Yo solita, ¿sabes? Como de 'güey'... pero no lo disfruto porque me caga. ¡No puedo, o sea, me cae mal! Me cae muy mal”.

Con estas declaraciones, la famosa busca cortar de tajo las especulaciones sobre un posible romance dentro de “La Granja VIP”, dejando ver que la línea entre la estrategia de entretenimiento y la convivencia real dentro de la casa es sumamente frágil y compleja.