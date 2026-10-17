Mckenna Grace confirma que quiere ser Gwen Stacy en el UCM

Aunque reconoció que se trata de "el papel soñado para cualquier actor", Grace prefirió manejar la situación con cautela debido a las expectativas del público

La actriz estadounidense Mckenna Grace confirmó su interés por sumarse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), expresando de manera directa su deseo de interpretar a un personaje específico: Gwen Stacy.

Durante una entrevista reciente con el portal Comicbook, la protagonista abordó las constantes peticiones de los seguidores en redes sociales, quienes han impulsado campañas digitales para que dé vida a la emblemática pareja de Peter Parker.

Aunque reconoció que se trata de "el papel soñado para cualquier actor", Grace prefirió manejar la situación con cautela debido a las expectativas del público.

"¡Basta! Cada vez que los fans proponen que yo interprete a un personaje, al final no sucede", declaró entre risas, explicando que busca frenar las especulaciones para evitar comprometer una posible oportunidad con la productora.

Estas declaraciones se dan en un contexto de renovado auge comercial para el cine de superhéroes, donde el género ha demostrado una fuerte vitalidad financiera que continúa atrayendo el interés de destacados talentos de la industria.

Con una trayectoria respaldada por roles de alta exigencia comercial, la posible incorporación de la artista mantiene altas las expectativas entre los entusiastas de las adaptaciones de cómics, a la espera de que Marvel Studios se pronuncie sobre futuras incorporaciones al universo cinematográfico.