McConaughey rechazó interpretar a Joel en The Last of Us

Matthew McConaughey reveló que habló sobre el papel de Joel, pero descartó el proyecto por no querer un compromiso televisivo de largo plazo

El actor Matthew McConaughey pudo haber interpretado a Joel en The Last of Us, pero decidió dejar pasar la oportunidad. El ganador del Óscar reconoció que tuvo conversaciones sobre el proyecto, aunque en ese momento de su carrera no quería asumir un compromiso televisivo de largo plazo.

Durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, el actor explicó que la serie le parecía un proyecto atractivo, pero que sus prioridades profesionales eran diferentes cuando surgió la posibilidad de incorporarse a la adaptación del videojuego.

McConaughey recordó que, después del éxito de True Detective, atravesaba una etapa en la que estaba más enfocado en escribir y en buscar otros objetivos personales y profesionales.

El actor aseguró que The Last of Us era una producción que le entusiasmaba, pero consideró que no era el momento adecuado para regresar a una serie de televisión.

Una de sus principales dudas estaba relacionada con el compromiso que implicaría una producción de ese tipo. A diferencia de una película, una serie exitosa puede extenderse durante varios años y exigir una dedicación prolongada por parte de sus protagonistas.

Craig Mazin sí habló con McConaughey

Craig Mazin, creador de The Last of Us, confirmó anteriormente que tuvo conversaciones con McConaughey sobre la posibilidad de que interpretara a Joel.

Sin embargo, Mazin aclaró que aquellas conversaciones no llegaron a convertirse en una negociación formal para asegurar al actor como protagonista.

El creador reconoció que McConaughey es un intérprete extraordinario y que probablemente habría ofrecido una versión interesante del personaje, aunque habría sido muy diferente a la producción que finalmente realizaron.

Pedro Pascal terminó quedándose con el papel

El personaje de Joel finalmente fue interpretado por Pedro Pascal, quien compartió pantalla con Bella Ramsey, encargada de dar vida a Ellie.

La historia sigue a Joel, un contrabandista de Texas que debe escoltar a Ellie a través de un Estados Unidos devastado por una infección que transformó la sociedad.

La interpretación de Pascal recibió reconocimiento durante la temporada de premios y le valió una nominación al Emmy como mejor actor protagonista en una serie dramática. La producción también compitió por el premio a Mejor Serie Dramática.

El actor explicó que una de las razones para rechazar The Last of Us fue precisamente la duración potencial del proyecto. Mientras una película representa un compromiso limitado, una serie exitosa puede convertirse en una responsabilidad de varios años.

Actualmente, McConaughey promociona The Rivals of Amziah King, thriller que representa su primer papel de acción real desde The Gentlemen, estrenada en 2019.

El actor también volvió a compartir pantalla de manera indirecta con Woody Harrelson, su compañero de True Detective. Ambos participan en Brothers, producción de Apple TV en la que interpretan versiones ficticias de sí mismos que descubren la posibilidad de tener un vínculo familiar.