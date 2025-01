Maya Nazor acusa a Santa Fe Klan de no cumplir con la pensión

La relación entre el rapero Santa Fe Klan, cuyo nombre real es Ángel Jair Quezada Jasso, y su expareja, la influencer Maya Nazor, ha sido tema de discusión en las últimas semanas debido a una acalorada disputa en redes sociales por la custodia y el bienestar de su hijo Luka.

Lo que comenzó como una separación discreta se ha convertido en un intercambio público de acusaciones que ha captado la atención de seguidores y medios de comunicación.

Santa Fe Klan expone su sentir

El rapero de Guanajuato manifestó su tristeza por no poder convivir con su hijo, luego de que, según él, Maya Nazor lo llevara de viaje a España sin brindarle oportunidad de compartir tiempo con Luka.

“Me pone triste que su mamá sí pueda viajar con él y yo no. No me queda más que estar en el barrio”, expresó en redes sociales.

Santa Fe Klan también compartió una captura de pantalla de una transferencia bancaria de 250 mil pesos, asegurando que esta es la pensión alimenticia que entrega mensualmente. Sin embargo, denunció que enfrenta limitaciones para ver a su hijo, señalando que las visitas son esporádicas y cortas.

“Quisiera que me preste a mi hijo para que lo conozca mi familia y dormir con él aunque sea un día”, añadió.

El rapero afirmó que su expareja lo presiona legalmente y lo amenaza con sus abogados si incumple con los pagos acordados.

Maya Nazor responde

Ante las declaraciones de Quezada, Maya Nazor desmintió su versión y aseguró que siempre ha permitido que Luka conviva con su padre, mientras no interfiera con las actividades escolares y la rutina del menor.

“Le avisé del viaje a España y estuvo de acuerdo. Pero él puede pasar un mes entero sin buscar a su hijo y ahora se hace la víctima”, declaró.

Nazor también acusó al cantante de ejercer “violencia económica” y señaló que no ha cumplido con los pagos de pensión en los últimos meses. Aunque reconoció que el monto de 250 mil pesos corresponde a un pago del mes anterior, afirmó que ha habido atrasos recurrentes.

La influencer denunció que su hijo podría estar expuesto a situaciones de riesgo bajo el cuidado de su padre, mencionando abusos físicos, mentales y sexuales, aunque no ofreció detalles adicionales. Además, expresó temor por su propia seguridad, responsabilizando directamente al rapero en caso de que algo le suceda.

Otro punto señalado por Maya es la actitud del rapero durante las visitas con Luka, a las que asiste acompañado de guardias de seguridad. Según ella, esto refleja una intención de intimidarla más que de compartir tiempo con su hijo.

Ambos han utilizado sus plataformas digitales para expresar sus posturas, llevando su conflicto a la opinión pública. Mientras que Santa Fe Klan asegura estar limitado en sus derechos como padre, Maya Nazor insiste en que busca proteger a Luka y priorizar su bienestar.

