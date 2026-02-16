Maya Hawke y Christian Lee se casan en íntima boda en Nueva York

La actriz contrajo matrimonio con el músico Christian Lee Hutson en San Valentín, en una ceremonia privada en Manhattan rodeada de familiares y amigos

La actriz Maya Hawke contrajo matrimonio el 14 de febrero de 2026, Día de San Valentín, con el músico Christian Lee Hutson, en una ceremonia íntima celebrada en Nueva York.

La pareja optó por una boda discreta y romántica en la iglesia St. George's Episcopal Church, ubicada en Stuyvesant Square, en Manhattan. Posteriormente, los invitados caminaron hasta The Players, un club privado en Gramercy Park, donde se realizó la recepción.

Una ceremonia rodeada de familia y amigos

La estrella de Stranger Things, de 27 años, estuvo acompañada por sus padres, los actores Uma Thurman y Ethan Hawke, quienes se mostraron orgullosos y unidos durante la celebración, pese a estar divorciados desde 2005.

También asistió su hermano, Levon Roan Thurman-Hawke.

Entre los invitados destacaron varios compañeros del elenco de la popular serie de Netflix, como Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Natalia Dyer, Joe Keery, Caleb McLaughlin y Charlie Heaton.

También estuvieron presentes amigas como Kathryn Newton e Iris Apatow, quien acudió acompañada del actor Sam Nivola.

El vestido y el estilo

Para la ocasión, Hawke lució un elegante vestido blanco sin mangas con escote barco y cintura baja adornada con un lazo sencillo, acompañado por una chaqueta corta a juego. Hutson, de 35 años, eligió un clásico esmoquin negro.

El enlace mantuvo un perfil bajo, coherente con la relación de la pareja, que ha sido mayormente reservada desde que comenzaron a ser vinculados sentimentalmente en 2023, cuando fueron fotografiados juntos en Nueva York.

Una historia de amor y música

Antes de iniciar su relación, ambos eran amigos y colaboradores. En 2022 trabajaron juntos en el álbum Moss, el segundo disco de Hawke como cantante. Hutson, reconocido por su estilo folk, americana y country, ha publicado tres álbumes de estudio: Beginners (2020), Quitters (2022) y Paradise Pop. 10 (2024).

La pareja hizo su debut oficial en la alfombra roja en abril de 2025 durante el estreno en Broadway de John Proctor Is The Villain, protagonizada por Sadie Sink.

Además de este nuevo capítulo personal, 2026 se perfila como un año importante en la carrera de la actriz.

Tras el cierre de Stranger Things, Hawke participará en la precuela de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, consolidando su proyección en la industria cinematográfica.