Max Martin y Shellback venden parte de su catálogo musical

La firma de inversión HarbourView adquiere parte del catálogo de Max Martin y Shellback, con temas de Taylor Swift, Ariana Grande y más

La firma de inversión HarbourView Equity Partners anunció una alianza estratégica con Wolf Cousins, el colectivo de compositores fundado por Max Martin y Shellback, dos de los productores más influyentes de las últimas décadas.

Como parte del acuerdo, HarbourView adquirió la participación editorial de ciertas composiciones del catálogo, el cual incluye éxitos interpretados por artistas como Taylor Swift, Ariana Grande y The Weeknd, entre otros.

De acuerdo con fuentes cercanas citadas, la operación alcanzaría una cifra de nueve dígitos bajos, aunque la empresa no confirmó los términos financieros al señalar que no divulga detalles de sus transacciones.

Un catálogo con impacto global

El catálogo adquirido incluye canciones ampliamente reconocidas como “Style” y “…Ready For It?” de Taylor Swift; “Problem”, “Into You” y “No Tears Left To Cry” de Ariana Grande; así como “Can’t Feel My Face” de The Weeknd.

También figuran temas como “Believer” de Imagine Dragons, “Love Me Like You Do” de Ellie Goulding, “Habits (Stay High)” de Tove Lo y “Cake By The Ocean” de DNCE.

Varias de estas composiciones forman parte del musical “& Juliet”, presentado en Broadway y el West End, basado en la música de Max Martin.

Alianza con visión a largo plazo

La directora ejecutiva de HarbourView, Sherrese Clarke, destacó que la inversión responde al interés por preservar propiedad intelectual culturalmente relevante.

“Max Martin y Shellback siguen siendo referentes en la música contemporánea. Nos enorgullece colaborar con ellos y contribuir a preservar el legado de este excepcional catálogo”, afirmó.

Por su parte, los productores señalaron que la alianza fortalecerá el proyecto creativo de Wolf Cousins, basado en la colaboración y el desarrollo de nuevos talentos.

“La visión a largo plazo de HarbourView y su respeto por los creadores los convierten en el socio ideal para este proyecto”, indicaron en un comunicado conjunto.

Wolf Cousins fue fundado por Max Martin (Karl Martin Sandberg) y Shellback (Karl Johan Schuster), y reúne a compositores y productores como Ilya Salmanzadeh, Oscar Holter, Tove Lo, Ludvig Söderberg, Jakob Jerlström, Oscar Görres, Ali Payami, Robin Fredriksson y Mattias Larsson.

El trabajo de este colectivo ha contribuido a la creación de numerosos éxitos globales a lo largo de los años.

Warner Chappell continuará administrando el catálogo tras la operación.