Mauricio Ochmann habla de su relación actual con Aislinn Derbez

Mauricio Ochmann aseguró que mantiene una relación cercana y respetuosa con Aislinn Derbez, enfocada en el bienestar de su hija Kailani

A más de seis años de haber anunciado su separación, Mauricio Ochmann aseguró que la relación que mantiene con Aislinn Derbez continúa siendo cercana, cordial y basada en el respeto, gracias al trabajo personal que ambos han realizado y al compromiso que comparten por el bienestar de su hija Kailani.

Durante la premier de la película Hasta el fin del mundo, proyecto en el que volvió a compartir créditos con Aislinn, quien además participa como productora, el actor explicó que la buena convivencia entre ambos ha sido resultado de un proceso de crecimiento individual.

Ochmann señaló que tanto él como Derbez han trabajado en su desarrollo personal y que ambos mantienen como prioridad fortalecer el vínculo familiar que comparten por su hija.

"Tanto Ais como yo hemos trabajado mucho a nivel individual. Nos interesa mucho el crecimiento personal y nos interesa mucho el vínculo familiar", expresó el actor.

Una nueva etapa como padres

El intérprete explicó que con el paso de los años ambos han evolucionado y aprendido a construir una relación diferente a la que tenían cuando eran pareja sentimental.

Recordó que desde que se conocieron han atravesado distintas etapas de vida, por lo que actualmente su relación está basada en una nueva dinámica como padres y compañeros de trabajo.

"No somos los mismos que nos conocimos hace 12 años y hemos transitado por diferentes etapas y diferentes procesos de la vida", comentó.

Kailani, la más beneficiada

Mauricio Ochmann destacó que la principal beneficiada de la buena relación entre ambos ha sido su hija Kailani, quien incluso estuvo presente durante parte de la filmación de Hasta el fin del mundo y ha podido observar la convivencia entre sus padres.

El actor afirmó que para ambos es importante mantener un ambiente familiar sano y que su hija ha sido testigo del vínculo que han construido después de su separación.

"Kai nos ha visto, es la testigo número uno de nuestra convivencia y la verdad es que a los dos nos interesa muchísimo el bienestar familiar y el bienestar de Kailani", señaló.

Ochmann también habló sobre lo especial que fue volver a trabajar junto a Aislinn Derbez en Hasta el fin del mundo, una producción que, aseguró, ha formado parte de sus vidas durante varios años.

El actor explicó que el proyecto representa un momento importante tanto en lo personal como en lo artístico, debido al vínculo que ambos han mantenido durante el proceso.