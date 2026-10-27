Mauricio Ochmann aviva rumores sobre Aislinn Derbez

El actor bromeó sobre su cercanía con la madre de su hija y aseguró que no dudaría en darle un beso si estuviera presente.

En las últimas semanas se han intensificado las especulaciones sobre un posible reencuentro amoroso entre los actores Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

Tras dejarse ver juntos en distintos escenarios y compartir vacaciones familiares junto a su pequeña hija Kailani, crecen las versiones que sugieren que la expareja podría estar intentando reanudar su historia de amor o, al menos, manteniendo un acercamiento bastante estrecho.

Los rumores cobraron mayor fuerza luego de que el propio actor hiciera comentarios insinuando que la actriz ha estado realizando mucho ejercicio y mostrando una excelente condición física, dejando entrever una cercanía que va más allá de una simple amistad. Durante la transmisión de un programa televisivo, sus compañeros comenzaron a bromear con el popular dicho "donde hubo fuego, cenizas quedan", provocando que Ochmann reaccionara con cierto nerviosismo ante las cámaras para responder: "Hay que soplarle a ver si el fuego vuelve...".

La complicidad no se detuvo ahí, pues minutos después el actor sorprendió a la audiencia al declarar abiertamente que, si la madre de su hija se encontrara presente en ese momento, él no dudaría en acercarse para darle un beso.

Estas afirmaciones han avivado la expectativa de sus seguidores, quienes permanecen atentos a las señales de una posible reconciliación entre ambas celebridades.