El vocalista de The 1975 y la modelo Gabbriette Bechtel se convertirán en padres por primera vez, según fotografías publicadas por People

El cantante británico Matty Healy, vocalista de la banda The 1975, y su esposa, la modelo Gabbriette Bechtel, estarían esperando a su primer hijo juntos, de acuerdo con información publicada por la revista People.

La noticia salió a la luz después de que ambos fueran fotografiados durante una salida en West Hollywood, California. En las imágenes, Bechtel aparece con el vientre de embarazo visible mientras camina junto al músico, lo que despertó la atención sobre la próxima etapa que viviría la pareja.

De acuerdo con el medio estadounidense, la modelo, de 29 años, y Healy, de 37, no han realizado un anuncio público sobre la llegada de su primer bebé. Tampoco se han dado a conocer detalles sobre los meses de embarazo o una posible fecha de nacimiento.

Así comenzó la historia de amor de Matty Healy y Gabbriette

La relación entre ambos comenzó a llamar la atención en septiembre de 2023, cuando fueron vistos besándose en Nueva York. Poco después, Bechtel habló abiertamente sobre su romance y aseguró que desde que el cantante llegó a Los Ángeles ambos habían estado enamorados.

En junio de 2024, la pareja anunció su compromiso. La modelo compartió una fotografía de su anillo de compromiso, una pieza con una piedra negra, acompañada de una referencia al universo musical de Charli XCX y su álbum Brat.

La noticia del compromiso también fue confirmada por Denise Welch, madre del cantante, durante su participación en el programa británico Loose Women.

Una boda rodeada de celebridades

Después de dos años de relación, Healy y Bechtel celebraron su boda en julio de 2026, durante una ceremonia privada en Castillo del Lago, una propiedad de Los Ángeles que anteriormente perteneció a Madonna.

La celebración reunió a distintas figuras del mundo de la música y la moda. Entre los invitados estuvieron Charli XCX, George Daniel, Emily Ratajkowski y Alex Consani.

La novia apostó por diseños poco convencionales para la ocasión, con un vestido de novia personalizado y un segundo atuendo negro para la recepción. Por su parte, el vocalista de The 1975 vistió un esmoquin negro.

Gabbriette ya había hablado sobre convertirse en madre

Antes de que surgiera la noticia del embarazo, Bechtel había compartido algunas ideas sobre cómo imaginaba su vida familiar en el futuro.

En una entrevista concedida a British Vogue en 2024, la modelo habló sobre la importancia que tendría para ella construir un hogar en el que las comidas familiares fueran un momento de convivencia, lejos de las distracciones de los teléfonos celulares.