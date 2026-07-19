¿Matty Healy de 'The 1975' a punto de casarse? esto sabemos

El cantante de The 1975 y la modelo Gabbriette Bechtel realizaron el ensayo de su boda antes de la ceremonia en California

Matty Healy y Gabbriette Bechtel están cada vez más cerca de llegar al altar. La pareja realizó el ensayo de su ceremonia de boda y protagonizó un momento romántico al practicar incluso el beso con el que serían presentados como marido y mujer.

El cantante de The 1975, de 37 años, y la modelo de 28 años anunciaron su compromiso en 2024, después de un romance de nueve meses, y ahora preparan una celebración que promete ser uno de los eventos más comentados del espectáculo.

Aunque inicialmente planeaban una ceremonia más discreta, la pareja habría optado por una celebración de mayor escala en California, con posibles sedes vinculadas al ambiente de Hollywood.

🚨 EXCLUSIVE: Matty Healy is one step closer to marrying model Gabbriette Bechtel -- the pair looked like they had a blast at their rehearsal ceremony Friday, even practicing their smooch when they were announced as husband and wife!



🎥 BACKGRID pic.twitter.com/9uHPb1b7Lw — TMZ (@TMZ) July 18, 2026

Entre los lugares considerados estarían el Chateau Marmont, en West Hollywood, o incluso una propiedad relacionada con Madonna. Además, se reporta que Gabbriette estableció un código de vestimenta inspirado en la época dorada de Hollywood.

Familiares y amigos acompañarán la celebración

Los padres de Matty Healy, Denise Welch y Tim Healy, viajaron a Estados Unidos para participar en los preparativos finales del enlace.

Entre los invitados se espera la presencia de integrantes de The 1975, así como de la cantante Charli XCX y el exlocutor de Radio 1 Nick Grimshaw.

Antes de la boda, Matty celebró su despedida de soltero con una reunión para ver un partido de Inglaterra en la Copa del Mundo y posteriormente compartió otra celebración junto a sus compañeros de banda.

Por su parte, Gabbriette realizó su despedida de soltera en Las Vegas, donde lució atuendos de inspiración nupcial y compartió imágenes con detalles relacionados con su próxima etapa como esposa.

Una relación que llegó al compromiso

La pareja comenzó a ser vinculada desde 2023 y, tras varios meses de relación, Healy le propuso matrimonio con un anillo de diamante negro diseñado especialmente para ella.

La madre del músico, Denise Welch, expresó anteriormente su felicidad por el compromiso y aseguró que Gabbriette era la persona que siempre había deseado para su hijo.

Durante el ensayo, ambos lucieron elegantes: Healy apareció con un traje negro, mientras que Gabbriette utilizó un atuendo oscuro que dejaba ver detalles de un posible vestido blanco.

Tras la práctica de la ceremonia, la pareja salió del lugar en un Rolls-Royce descapotable y continuó la celebración junto a sus seres queridos en West Hollywood.