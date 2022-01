Matthew Vaughn quiere hacer un reboot de Wolverine

El director dijo que siempre tuvo la inquietud de indagar en los orígenes del popular personaje de X-Men.

Por: Brenda González

diciembre, 31, 2021 20:17

Matthew Vaughn, director de Kick Ass y el reboot de la saga X-Men, que incluye x-Men: Firts Class y X-Men: Days of Future Past, se encuentra promocionando su último proyecto: King´s Man: el origen.

Fue durante una de esas entrevistas de promoción cuando fue cuestionado sobre qué personaje de la saga X-Men le gustaría elegir para un reboot. Sin dudarlo, Vaughn dijo que escogería a Wolverine.

Aunque Logan, personaje interpretado por Hugh Jackman, apareció en X-Men: Days of Future Past, el cineasta no tuvo la oportunidad de indagar en sus orígenes.

Matthew señaló que Wolverine es uno de los personajes con el que le hubiese gustado profundizar, e incluso dijo que le hubiera gustado elegir a un joven Wolverine, lo que le parece muy divertido.

Cabe destacar que X-Men tendrá su ingreso formal al universo de Marvel, luego de la fusión entre Fox y Disney, lo que lleva a especular que los mutantes podrían aparecer en doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Tal vez Marvel decida darle oportunidad a Matthew Vaughn y lo convoque para la nueva X-Men, que seguramente contará con varias caras nuevas entre sus integrantes.

En cuanto Jackman, el australiano ya ha dicho en un par de oportunidades que su tiempo como Wolverine ya ha concluido.