Matthew Perry 'pagó el precio' por confiar, dice su madre

"En lugar de proteger a Matthew, facilitó y alentó el consumo ilegal de drogas", escribió Morrison en el texto remitido al juez

Suzanne Morrison, madre de actor Matthew Perry, fallecido en 2023, aseguró en una carta presentada ante un tribunal de California que su hijo “pagó el precio” de confiar en su exasistente personal, Kenneth Iwamasa, acusado de inyectarle ketamina antes de su muerte.

Según documentos judiciales obtenidos por la revista People, la madre del actor asegura en esta carta que la familia confiaba en el asistente de su hijo y estaban convencidos de que Iwamasa comprendía su lucha contra las adicciones y era consciente de que una de sus responsabilidades era ayudarle a mantenerse alejado de las drogas.

"En lugar de proteger a Matthew, facilitó y alentó el consumo ilegal de drogas", escribió Morrison en el texto remitido al juez antes de la sentencia contra el exasistente, prevista para el próximo 27 de mayo.

"Inyectó las drogas en el cuerpo a Matthew, pese a no estar en absoluto cualificado para hacerlo -añadió-. Lo hizo aun cuando podía ver -cualquiera podía verlo- que era algo obviamente peligroso. Y lo hizo una y otra vez".

La investigación judicial sostiene que Iwamasa administró repetidamente ketamina al actor sin formación médica, y también lo hizo el día de su fallecimiento, ocurrido el 28 de octubre de 2023 en su residencia de Los Ángeles.

Perry, conocido por interpretar a Chandler Bing en la serie 'Friends', murió a los 54 años debido a los "efectos agudos de la ketamina”, según determinó la autopsia.

En su declaración, Morrison también reprochó la actitud de Iwamasa tras la muerte del actor y aseguró que mantuvo contacto cercano con la familia, enviándole mensajes y acompañándola durante el funeral, pese a conocer su implicación en el caso.

"Amenazó con emprender acciones legales para obtener una compensación del seguro laboral -añadió Morrison-. Confiamos en un hombre sin conciencia, y mi hijo pagó el precio".

La madre de Perry agradeció a los investigadores ‘su incansable determinación para sacar a la luz la verdad sobre Kenny’, pero también aseguró afirmó que el "cierre es algo que no existe".

"Pregúntenle a cualquier madre a la que le hayan arrebatado a su hijo de una manera tan despiadada -escribió-. Nada hace desaparecer este dolor, ni creo que lo haga mientras viva".

Iwamasa es una de las cinco personas acusadas de estar relacionadas con la muerte del actor. La fiscalía solicita una condena de 41 meses de prisión, además de tres años de libertad supervisada, según documentos judiciales obtenidos por la revista.

En las últimas semanas, los otros implicados han recibido condenas por delitos relacionados con la muerte de Perry. Es el caso de Erik Fleming, sentenciado a dos años de prisión por actuar como intermediario en el suministro de la droga, y de Jasveen Sangha, condenada a 15 años de prisión por distribuir ketamina y por otros cargos.