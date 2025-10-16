Info 7 Logo
Mattel presenta la Barbie 'Día de Muertos'. Este es su precio

Por: Carlos Nava

15 Octubre 2025, 19:00

Esta pieza edición limitada ya se encuentra a la venta en diversas tiendas departamentales, así como en el sitio web de Mattel Creations

Faltando dos semanas para la celebración del Día de Muertos, Mattel presentó la edición especial de este año para su muñeca Barbie, la cual está inspirada en esta festividad mexicana.

De acuerdo con la propia empresa juguetera, esta pieza fue diseñada por el artista Javi Meabe, quien se inspiró en "La Llorona" para crear este modelo, el cual se ha vuelto un clásico entre los coleccionistas.

Lady of Lore 🤍🕯️Celebrate the legendary figure with roots in Mexican folklore this Día de Muer (1).jpg

Según Mattel, la elección de La Llorona busca: “Una conexión profunda con la identidad mexicana, sus tradiciones y su forma única de honrar a los que ya no están”.

Al tratarse de una figura especial de colección, la muñeca cuenta con una infinidad de detalles como un vestido de encaje blanco y destellos azules, además de un clásico maquillaje de catrina.

Los detalles especiales no se limitan a la figura, desde el empaque se nota que se trata de una pieza muy especial, pues al tratarse de una Mattel Creations, este resalta con sus tonos azules, negros y plateados, apelando al misterio de esta leyenda.

Lady of Lore 🤍🕯️Celebrate the legendary figure with roots in Mexican folklore this Día de Muer (2).jpg

Además, para resaltar aún más su valor, cada figura incluye un certificado de autenticidad y una base para exhibición, en caso de que seas de los coleccionistas que disfrutan más sus piezas fuera el empaque.

Esta pieza ya se encuentra a la venta en diversas tiendas departamentales, así como en el sitio web de Mattel Creations, donde puedes adquirirla por $2,999 pesos. Aunque si eres parte del club Barbie Signature, puedes comprarla por $2,400 pesos.

